Repartidor abandonó la mercadería y vecinos aprovecharon

Repartidor debió abandonar la mercadería

En el marco de los controles al tránsito vehicular que realiza personal municipal, en la mañana de este miércoles se registró una situación muy particular cuando le retuvieron la camioneta a un conductor que trasladaba sustancias alimenticias. Debido a que el hombre no contaba con la documentación correspondiente, debió abandonar la mercadería sobre la vereda.registró los elementos de panificación tirados sobre Avenida Ramírez, frente a las instalaciones de Obras Sanitarias; fueron varios los vecinos que aprovecharon y se llevaron una bolsita de pan y galleta."El fin de semana empezamos con los controles de alcoholemia y los continuamos durante la semana con el compromiso de hacer el trabajo preventivo y el control general de tránsito en lo que respecta a la documentación y para que motociclistas circulen con los cascos abrochados", confirmó a, el responsable de los operativos, Germán Leites.Según confirmó, durante las primeras horas del control realizado sobre Avenida Ramírez, a la altura de su intersección con Villaguay,Durante el control,, explicó Leites.Fue por eso que"Evidentemente, a nadie le gusta que le retengan el vehículo y mucho más si está trabajando, pero", justificó el responsable del área de Alcoholemia de Tránsito municipal.De acuerdo a lo que explicó, los repartidores tienen que "tramitar libreta sanitaria ante la dirección de Habilitaciones, en colaboración con personal de Tránsito, junto con la autorización municipal para el tipo de mercadería que van a transportar".. La idea es dialogar con el conductor e informarle de algunas normas que no conoce o ignora, uno de ellos es la distracción de ir tomando mate, niños y bebés en el asiento delantero con el riesgo que ello conlleva", finalizó Leites. Elonce.com