El artista plástico Milo Lockett pintará un mural en el Hospital San Roque

"Milo Lockett es un artista muy comprometido con la sociedad, con la niñez, y realiza intervenciones con respecto a situaciones sociales de inclusión. Es por esto que nos pareció importante que en la Semana de la Integración, nos deleite con su arte en un espacio que sea común para los niños y adultos, y que genere un ida y vuelta con la sociedad", explicó la esposa del gobernador, Mariel Ávila.



"Dentro de las diferentes acciones que estamos realizando en hospitales, se pintará en el hall de entrada del San Roque esta intervención para que podamos compartir el arte de Milo en este espacio común de todos los entrerrianos, porque es el hospital de niños de la provincia por excelencia", resaltó.



"Es relevante que en esos momentos que a veces no son del todo grato cuando uno va a un centro asistencial para que los médicos ayuden en la salud de nuestros hijos, encontremos un lugar agradable, amigable, bello y nos trasmita lo lindo que es el arte", expresó Ávila y remarcó que esto contribuye a la puesta en valor del mismo "como se merecen los entrerrianos".



Indicó que "esta idea se va a ir reflejando en otros espacios. Comenzamos con el San Roque, pero con otros artistas haremos este intercambio en otros hospitales para ir recuperándolos".



Asimismo, comentó que Milo Lockett "trae una serie de cuadros que serán dispuestos en salas y pasillos del hospital para embellecerlo aún más".



Ávila destacó el "valor en los artístico de dar al otro. Milo trabaja mucho por causas muy nobles como es la infancia, en hospitales pediátricos y con Unicef. Es lo que más valoro como persona y como artista, que tenga compromiso por la sociedad".



Distinción



Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez subrayó que "para el hospital Materno Infantil San Roque es una distinción que Milo Lockett pueda venir a ofrecer su obra y desarrollarla en un mural de un sector del hospital".



"Milo no sólo es un artista destacado del norte argentino, sino que ha fundado su obra en valores relacionados a la infancia. Y son numerosos los lugares donde él ha estampado su creatividad", expresó la funcionaria y agregó que "es un artista que propone una solución ante la circunstancia social que tiene una comunidad y desde allí despliega su arte".



Además, remarcó que "es sumamente prestigioso contar con su humildad y su componente ético y solidario que lo distingue sobre toda las cosas", y comentó que "hay mucha expectativa en la comunidad hospitalaria".



Por otra parte, Velázquez indicó que la realización de este mural se contextualiza con la puesta en valor del nosocomio. Al respecto dijo que "se planificó una restauración desde el componente edilicio, la fachada del edificio y de esta manera volver a dignificar y darle calidad a nuestras instituciones públicas que atienden la salud de la población".



"Además es volver a plantear a los centros sanitarios como organizaciones saludables a partir de la puesta en valor de los establecimientos, no solamente es contribuir al entorno de la comunidad con hábitos saludables", sostuvo.



Milo Lockett es uno de los artistas plásticos más conocidos de Argentina, célebre por sus obras que remiten a la infancia, llenas de colores y muchas formas. Eso hace de sus cuadros inmediatamente reconocibles y además crea vínculos con los niños.