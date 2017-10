Ensanchan calle Corrientes y cambia de sentido un sector de Rosario del Tala

Este martes comenzó el ensanche de un sector de calle Corrientes. Es en el tramo que abarca desde Rosario del Tala hasta La Paz. "Esto nos parece fundamental. Es una obra que la ciudad necesita", dijo ael intendente, Sergio Varisco.Precisó que "", mientras que la inversión será de 7 millones de pesos."Uno de los trabajos más arduos será el traslado de los servicios, además del ensanche de la calle y un desagüe que irá en diagonal desde Rosario del Tala hasta La Paz", precisó el jefe comunal.Acotó que "l. Estamos trabajando en las otras cuadras para poder realizar lo mismo", expresó, aunque aclaró que en estos casos no hay plazos previstos para poder llevar adelante las tareas.", adelantó el presidente municipal a. Argumentó que esto se hará porque "por más que dejemos un carril el embotellamiento será muy grande".Por su parte, la arquitecta Movio, de la secretaria de Proyectos estratégicos explicó que en el tramo comprendido por las obras "los edificios nuevos se han acogido a la ordenanza 8563 que reglamenta que en caso de que el propietario done al municipio se le compensa con dos pisos más. Por eso es que las propiedades están retiradas. Los muros de entrada ya están contemplados, por lo que se realiza el corrimiento".Explicó que se ha estudiado "desde calle Andrés Pazos hasta calle Victoria que es donde corresponde el ensanche según la Ordenanza. Todas las propiedades que se modifiquen tienen una compensación.".Finalmente, garantizó que se trabajará con las metodologías adecuadas para no impedir el ingreso de los vehículos a las cocheras.