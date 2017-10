Los comercios no entregan bolsas plásticas: Rige la norma en Paraná

Promover nuevos hábitos

La normativa que prohíbe el uso de bolsas plásticas no biodegradables y bolsas de papel no certificadas, para el transporte de mercadería en todo el territorio de la ciudad de Paraná; entró en vigencia este domingo.La medida alcanza a las bolsas plásticas no biodegradables livianas, oxibiodegradables u oxidegradables de polietileno menor a 50 micrones de espesor.Se busca promover el cambio de políticas ambientales en el marco del Plan de Reutilización, Reducción y Sustitución de Bolsas Plásticas.Además, la Municipalidad de Paraná busca promover nuevos hábitos de responsabilidad social en la ciudadanía para lograr un mayor compromiso y participación en la instrumentación de políticas públicas ambientales.El decreto promulgado por Sergio Varisco,Como así también de bolsas de papel no certificadas que no estén fabricadas con, al menos, un 80% de material reciclado o no cuente con certificación de gestión forestal responsable. Estas son habitualmente entregadas en supermercados, hipermercados y autoservicios de alimentos y bebidas.Como sucede desde el mes de julio, personal municipal de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable, entrega de manera gratuita, bolsas de tela a vecinos de la ciudad. La tarea se intensificó en los últimos días con vistas a la puesta en marcha de la prohibición de las bolsas plásticas.Zulma Kamlofky del departamento Educación y Extensión Ecológica de la comuna, dijo queEn referencia a la reacción de los vecinos ante la entrega de bolsas de tela y la información de que se prohibirán las bolsas descartables, Kamlofky dijo quey agregó una recomendación: "Que los vecinos se acuerden de llevar su bolsa cuando salen a hacer las compras", finalizó.Sin embargo, se autoriza la utilización de bolsas de cristal o de arranque o de papel certificado a almacenes, establecimientos de productos de granja, verdulerías, carnicerías, pescaderías, fiambrerías y todos aquellos lugares que comercialicen frutas, verduras alimentos en contacto directo.Por otra parte, la norma municipal establece que "todo establecimiento comercial que se adhiera voluntariamente al presente régimen por medio de la suscripción de una Carta Compromiso, dando cumplimiento con los alcances determinados en el Decreto podrá utilizar el sello distintivo en su establecimiento, cuyo diseño será elaborado por la Subsecretaría de Ambiente Sustentable.