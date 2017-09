Devoción a San Miguel: La mujer que arma los arreglos florales hace 80 años

Una vida dedicada a San Miguel

Valentina Olivo tiene 94 años y hace 80 que confecciona los arreglos florales para las ceremonias religiosas que se realizan en la parroquia San Miguel, donde este viernes se celebrará la tradicional fiesta en honor al patrono de la provincia de Entre Ríos."Estamos arreglando lo mejor que podemos para que las personas que vengan, los devotos, sean felices al encontrarse con su santo y sus cosas queridas, porque todo lo que hay en este templo, tiene su misterio", reveló la colaboradora a"Cada uno de los devotos, tiene a su santo preferido, su planta, su arreglo, y ellos lo comentan. Entonces yo tengo la oportunidad de decirles que todo esto se hace por ellos, para que sientan realizados y un poquito más felices", animó la mujer.Es que para Valentina, cada arreglo floral que confecciona para la iglesia, es una parte de su vida. "Una persona ve ese ramito, le va a encantar, y se va a embelesar mirando ese ramito. No va a pasar indiferente", respaldó.Con tantas fiestas patronales encima, Valentina atesora un sin número de recuerdos. Pero según le contó a, "la gratitud de los feligreses" es lo que más la reconforta.A Valentina se la ve esplendida. "Porque vivo trabajando -argumentó. Siempre hay que estar haciendo algo, siempre soñando. Los sueños son lo más lindo que le puede pasar a uno, pero no para uno, sino para el mundo que nos rodea".La devota del santo celebró sus nupcias ante el altar de la San Miguel. También así, bautizó a sus hijos y cada domingo en familia, asistía a misa. "Ante nos era como ahora que los chicos van y vienen, ellos estaban sentaditos", rememoró."La parroquia es mi segunda casa, reafirmó, no sin antes alentar: "Una sonrisa, puede levantar un alma que ha caído".