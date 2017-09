Foto: Aparecieron esvásticas pintadas en las paredes de un colegio de Paraná Crédito: Uno

Aparecieron pintadas en el frente del colegio Cristo Redentor un par de esvásticas, lo que motivó un severo reclamo, repudio y pedido de investigación por parte de la DAIA de la capital provincial.

En la tarde del jueves se conoció que en el frente del histórico colegio privado católico ubicado sobre calle Deán J. Álvarez, a pocos metros del ingreso principal al establecimiento, había sido vandalizado con los símbolos nazis.



La Hermana Estela dijo que se había enterado del suceso, pero no había tenido tiempo de observarlas. Sí aclaró que estas pintadas se produjeron fuera de la escuela. "Esto es algo que repudiamos, por supuesto, no estamos al tanto de quién las hizo, y por eso es que pedimos que se aclare todo", mencionó la religiosa.



La monja indicó a Diario Unop que a su criterio "no había tenido noticias de otros hechos en el pasado, y creo que esta es la primera vez que ocurre algo así, tan feo".



Manifestó que en ese sector, todas las noches después de las 22, siempre hay un policía cubriendo ese sector para llevar mayor tranquilidad al alumnado que culmina sus estudios.



Varios incidentes seguidos

En tanto, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Paraná, Diego Dlugovitzky, repudió este nuevo incidente que se registra en la capital provincial. "Quiero decir con certeza que en ese colegio, en el exterior se han registrado varias pintadas en los últimos tiempos, y es por ello que cada vez que aparecen, vamos con un grupo a taparlas", referenció.



El directivo de la DAIA Paraná, remarcó: "Si ustedes se acercan a ese sector de calle Deán J Álvarez, observarán que hay pintura, pero debajo se aprecian los trazos de las esvásticas antiguas".



"Debo decir que han sido tantas las que han aparecido en los últimos tiempos que nos estamos transformando en expertos en trazos y aerosoles", graficó para explicar: "En este caso me llamó la atención el color utilizado, amarillo, y los trazos, parece que el que lo hizo, hubiera estado apurado".



Adelantó que este fin de semana se organizará la actividad para ir a cubrir este símbolo "del dolor, la muerte y el nazismo".



Más adelante, Dlugovitzky aclaró: "En la gran mayoría de las investigaciones se han establecido que las personas que realizaron estas pintadas, justamente no son niños o menores, son más bien mayores o jóvenes que fueron en sus momentos identificados quedando vinculados a las causas judiciales".



Finalmente, el dirigente reclamó que este nuevo hecho no quede impune, se lo investigue y se sepa quién o quiénes son las personas que quieren recordar una de las páginas más tristes de la historia.