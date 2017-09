Este jueves comienza a funcionar la tarjeta SUBE

Funcionamiento

Luego de meses de gestiones del intendente Sergio Varisco y el concejal Emanuel Gainza ante el Ministerio de Transporte de Nación, Paraná pasará a ser la primera ciudad entrerriana en utilizar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en el transporte urbano de pasajeros que circula por la ciudad.El nuevo método para abonar el viaje comenzará a funcionar desde este jueves 28 de septiembre con la tarifa plana actual de $ 8.75 y las tarifas a beneficiarios que encuadran en la Tarifa Social Federal, que poseen un descuento del 55% sobre el mencionado precio. Vale recordar que las Tarjebus convivirán con este sistema hasta fin de año.En el marco de las políticas de integración y mejoramiento del transporte urbano de pasajeros, como la renovación de la concesión del servicio luego de más de 30 años, el Intendente encabezó a principios de año las gestiones pertinentes con el titular del Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich. Tras cumplir con todos los requisitos se recibió el visto bueno para que la ciudad sea una más en el sistema que ya funciona en distintas partes del país.Para la implementación de este sistema hace semanas comenzaron con la colocación de los lectores electrónicos en las unidades que circulan de la empresas Ersa y Mariano Moreno. Y en continuidad se inició la entrega de tarjetas gratuitas a beneficiarios de la Tarifa Social Federal, en la primera Unidad de Ejecución SUBE en calle Enrique Carbó 942.El 28 de septiembre comenzará a funcionar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en el transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná. Estarán en vigencia para este nuevo sistema las tarifas de beneficiarios que encuadran en Tarifa Social Federal y la tarifa plana actual vigente en la ciudad $8,75.Vale aclarar que la Tarjebus, con sus distintos beneficios municipales, continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. En 2018 la única habilitada será la tarjeta SUBE. Desde ese momento persistirán los beneficios tantos nacionales como municipales con SUBEParaná es la primera ciudad de Entre Ríos en contar con el Sistema Único de Boleto Electrónico para el transporte urbano de pasajeros. Cabe señalar que este sistema ya estaba en funcionamiento para el uso del servicio interurbano para viajar a Santa Fe.La red de uso de la tarjeta SUBE ya está alcanzando a todo el país. Sólo quedan algunas provincias que se sumen a este sistema.: Gratuito, beneficio dispuesto por el Decreto N°270/17: $ 2,65: $ 5,70: $ 2,47: $ 8,75: $ 10,60-Jubilados y pensionados-Excombatientes de la Guerra de Malvinas-Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo-Asignación por embarazo-Plan Progresar-Personal de Trabajo Doméstico-Argentina Trabaja y Ellas Hacen-Monotributo social-Pensiones no contributivasDurante estos cuatro meses se otorgará gratuitamente la tarjeta SUBE a beneficiarios de Tarifas Social Federal. Una vez registrado en el sistema, el usuario ya comenzarán a pagar con un 55% de descuento a partir del 28 de septiembre.Quienes gocen de beneficios municipales (BEGU, obrero, estudiantes universitarios, jubilados y pensionados provinciales) podrán habilitar su tarjeta especial desde enero de 2018 en los Centros de Ejecución SUBE (CEJ). Siguen usando con normalidad la tarjebus.Registrá tu tarjeta para poder acceder a todos los beneficios de SUBE como darla de baja y recuperar el saldo ante pérdida, robo o rotura, ver los movimientos de la tarjeta de los últimos tres meses (se actualizan cada 72 horas hábiles) y hacer más gestiones vía web y telefónica. Además el sistema registra y permite desagregar información de viajes para su análisis lo cual responde a mejorar las políticas de movilidad.Las tarjetas subes estarán disponibles para su adquisición en aquellos kioscos y actuales puntos de recarga Tarjebus de la ciudad. Actualmente el plástico tiene un valor de $25.La SUBE se podrá recargar a partir de su funcionamiento en cualquiera de los actuales puntos Tarjebus distribuidos en toda la ciudad, y prontamente se agregarán más para que una mejor accesibilidad de la ciudadanía. Para este fin también servirán los Centros de Ejecución SUBE que son tres fijos y uno móvil. Se recuerda que la carga de saldo no tiene un costo adicional.-Enrique Carbó 942- Lunes a viernes de 9 a 17 hs.-Centro de Integración Comunitaria La Floresta -Burmeister y El Resero-.-Centro de Integración Comunitaria Este -Fermín Garay y Roque Sáenz Peña-.-CEJ Móvil que recorrerá los barrios paranaenses con fecha a confirmar-Enrique Carbó 942- Lunes a viernes de 9 a 17 hs. (Venta de tarjetas estudiantiles, obrero y jubilados - Recarga solamente de tarjetas generales)-Tarjebus S.A. Terminal de Ómnibus Paraná, ventanilla 10. Lunes a viernes de 6 a 22 hs.-Telecabina Arajael -Galán 1996--Kiosco La Guinda -Alem 22--Kiosco La Guinda II -Perú 29--Maxi Kiosco El 11 -Antonio Crespo 11--Despensa Noro -D'Agostino 1958--Drugstore Bonus -Ituzaingó y El Pingo- Lunes a domingos, las 24 hs.-Drugstore Bonus -Churruarín 2041- Lunes a domingos las 24 hs.-Kiosco Darío -Av. Zanni 1575- Lunes a viernes de 8 a 22 hs; Sábados de 9 a 14 hs.-Drugstore Cash -25 de mayo y Su Santidad Francisco--Drugstore Cash -Santa Fe 290--Drugstore Cash -España y Libertad--Drugstore Cash -Urquiza 1019--Drugstore Cash Terminal de Ómnibus locales 29 y 30-Drugstore Cash -Italia 115- Lunes a sábados de 7 a 22 hs.-Drugstore Cash -25 de Mayo 140- Lunes a viernes de 7 a 21 hs; sábados de 9 a 19 hs-Drugstore Santi -Blas Parera 2368- Lunes a viernes de 8 a 22 hs; sábados de 9 a 23 hs; domingos de 9 a 22 hs.-Granja Tía Pata -Francisco Sayos 2165, entre Tomas Guido y S. Carlos Mosto- Lunes a sábado de 8 a 13.30 y de 16 a 21.30 hs. Domingo de 8 a 13.30 hs.-Despensa Trinidad -Politti 2532- Lunes a domingo de 7.30 a 14 y de 16 a 22 hs.-Kiosco Carlitos -Antonio Franzotti 1185 (Barrio Alloati)- Lunes a viernes de 8 a 00 hs.-Kiosco Neuvill -Osvaldo Magnasco 123- Lunes a domingo de 7.30 a 21 hs.-Multiservicios Del Pueblo -Los Jacarandaes 120- Lunes a viernes de 11 a 00 hs; sábados de 14 a 00 hs; domingos de 19 a 00 hs.-Kiosco El Universitario -Avenida Intendente del Castillo 483- Lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20.30 hs; Sábados de 9 a 13 hs.-Drugstore NEO -Teniente Miguel Giménez 3074--Minimercado Marley -Avenida Friuli 1257-La carga de la tarjeta SUBE a través de todos los medios integrados a la Red Link, Red Banelco, cajeros automáticos correspondientes a bancos adheridos en todo el país, Home Banking, Mercado Pago y aplicaciones de celulares.El monto a acreditar sumado al saldo actual de la tarjeta no debe superar los $600. Para finalizar la acreditación hay que acercarse a una de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) apoyar la tarjeta y se aplicará al instante.Si te quedás sin saldo tenés la posibilidad de disponer de un saldo adicional de $20 (veinte pesos). El monto utilizado se descontará en la próxima recarga.En los puntos CEJ o vía web en www.sube.gob.ar Ante la necesidad de organización para una buena implementación de este mecanismo, el Ejecutivo Municipal creó la Dirección de Unidad de Ejecución SUBE Paraná, área que se encargará de controlar su funcionamiento, prestación del servicio, atención de los usuarios y llevará a cabo las actuaciones administrativas necesarias. En el mismo sentido se destinaron cuatro centros de atención general en distintos puntos de la ciudad.Estos funcionarán en Enrique Carbó 942 (Asociación del Transporte Urbano de Pasajeros de Paraná); en el Centro de Integración Comunitaria La Floresta (Burmeister y El Resero); Centro de Integración Comunitaria Este (Fermín Garay y Roque Sáenz Peña). Y para los próximos meses se destinará una unidad móvil que recorrerá los barrios paranaenses.En estos puntos se podrán tramitar distintos temas como adquisición de la tarjeta, entrega gratuita para beneficiarios de Tarifas Sociales; consulta de saldo; adhesión a los beneficios municipales (Boleto Estudiantil Gratuito y Universal -BEGU-, Obrero, etc.); y un lugar para despejar todas las dudas de los usuarios que utilizan a diario el transporte urbano de pasajeros.-No pueden cobrarte extra por la carga ni por la compra de la tarjeta.-En caso de que no funcione la máquina, el usuario podrá viajar gratis, de acuerdo a la resolución 811/2011 de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). Caso contrario, podrás asentar el reclamo en la CNRT al 0800-333-0300.