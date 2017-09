Llevan camión con alimentos y construirán una casa en el Impenetrable Chaqueño

Un camión y su acoplado era cargado esta tarde, por un pasamanos de solidaridad en la sede de la Fundación Propuesta Solidaria de Paraná, que viajará una vez más este jueves, al Impenetrable Chaqueño, más precisamente, al Paraje El Techat, donde distribuirán 721 módulos de alimentos, agua, leche, ropa y otros elementos donados por la gente. Además, como lo hacen en cada viaje, construirán una vivienda de madera, para una de las necesitadas familias de esa zona.y tenemos récord de alimentos para llevar. Esta mañana me llamaban para traer cosas, pero les tuve que decir que no porque no teníamos lugar y queríamos cargar el camión", dijo.. La que llevamos ahora, es para una familia de la comunidad wichi que tiene seis chicos y le agregamos las cuchetas. Es la sexta casa que construimos", remarcó la responsable de la ONG y agregó que "también llevamos cuatro médicos que hacen asistencia en la zona mientras estamos y, dos veterinarios", remarcó."Se suma mucha gente para colaborar y ayudar. Es inexplicable lo que se siente cuando cargamos las cosas con la ayuda solidaria y lo mismo ocurre cuando llegamos y la gente nos abraza", dijo y agregó:Desde la Fundación, estiman que la próxima misión se concretará en la Semana Santa de 2018. "Están todos invitados a colaborar y si todos dedicamos un poco de nuestro tiempo, todo se puede superar", concluyó Salas.La Fundación Propuesta Solidaria de Paraná comenzó su trabajo en noviembre de 2009, como Grupo Solidario, para ayudar a las Comunidades Aborígenes de nuestro País. Comenzó por la provincia de Salta, visitando distintas comunidades coyas, wichis, y escuelas. También llegaron hasta Jujuy y a la provincia de Tucumán, llevando ayuda a niños con desnutrición.En el año 2012, obtuvieron su personería jurídica, y decidieron "quedarse" en alguna comunidad, para estrechar vínculos e iniciar un trabajo que con el tiempo, permita obtener buenos resultados. Así llegaron al Paraje Techat, del Impenetrable chaqueño, y siguen colaborando en la zona.Para comunicarse con la ONG:En Facebook: Fundación Propuesta Solidaria Teléfono: Ana Salas (0343) 154 055 341