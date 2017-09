Lanzarán dos nuevas líneas de préstamos para pequeños emprendimientos

Se trata de dos líneas de préstamos para emprendimientos denominados Pac Emprendedores y Fondo Semilla. El primero de ellos ofrece préstamos no reembolsables de hasta 400.000 pesos, mientras que el segundo de hasta 250.000 pesos, con un año de gracia y a tasa cero.



La Municipalidad de Paraná impulsa una nueva acción para fomentar el desarrollo de emprendimientos en la ciudad. Esta vez, la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo implementará el programa Emprendedores, destinado a pequeños emprendimientos o proyectos que se tengan en la ciudad.



Consiste en la posibilidad de acceder al Pac Emprendedores y al Fondo Semillas, estas dos nuevas líneas de financiamiento que se lanzarán el próximo miércoles 18 de octubre.



El Pac Emprendedores ofrece préstamos no reembolsables (sin devolución) de hasta 400 mil pesos para aquellos proyectos de emprendimientos científicos, tecnológicos o sociales de alto impacto. Esto está destinado para personas humanas o jurídicas, y uno de los requisitos para que sea otorgado el crédito es justamente que el beneficiario tenga menos de dos años de facturación, o que la misma sea reciente.



En tanto que el segundo, referido al Fondo Semillas, consiste en préstamos de honor (créditos) de hasta 250 mil pesos, con un año de gracia a tasa cero, mientras que desde el segundo año el plazo de devolución del crédito es de seis años. Para aplicar al programa, en cuanto a los requisitos, los emprendimientos deben tener como máximo un año de facturación, o bien ser recientes. Está destinado a emprendimientos productivos de cualquier sector, personas humanas, fundaciones, cooperativas, sociedades anónimas, y sociedades de responsabilidad limitada.



Si se trata de un emprendimiento social, puede tener una vigencia de hasta cuatro años de facturación, y en todos los casos, ya sea de una u otra línea, no hay límite de edad.