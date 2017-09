Patronato ya no vende abonos: ¿Cuánto podrían costar las entradas contra Boca?

La última oportunidad para adquirir los abonos para los partidos que Patronato jugará como local fue el pasado 21 de septiembre. Según confirmaron adesde la Gerencia de la entidad de calle Grella, ya se agotaron las posibilidades de acceder a los mismos. Es que el interés resurgió en los últimos días, dado que el próximo encuentro que el "Negro" disputará en su estadio será frente a Boca Juniors, el próximo 15 de octubre, a las 20.05.", fue la escueta respuesta que recibióal realizar la consulta en el Club, donde se excusaron de brindar alguna precisión en torno a lo que se está planificando para la visita del Xeneize, puesto que aún queda mucho tiempo por delante y "hay cosas que se pueden ir modificando".En las últimas jornadas han crecido los rumores en torno a lo que podrían ser los valores de las entradas para ese histórico cotejo. Y se ha barajado que, mientras que una en el sector preferencial, que es. Si bien nada está confirmado, se ha comentado queIncluso, los simpatizantes que no son socios y que tampoco han adquirido los abonos, pero que asisten asiduamente a la cancha, expresaron que se debería "premiar" a quienes concurrieron en los dos primeros partidos de la Superliga que Patrón jugó como local."Se hubiera pedido a los hinchas que guarden las entradas usadas para los partidos contra los tucumanos y Argentinos Juniors. De esta manera, se hubiese podido establecer un día para venderles a quienes presenten estos tickets y, de alguna manera, reconocerles el apoyo en esas fechas" en las que el estadio no lució completo. "Así va a ir mucha gente que no es de Patronato", se quejaron.No obstante, desde el Club ratificaron que no se les cruzó por la cabeza la opción de destinar un sector a público "neutral". Sólo se admitirán locales, por lo que se estima que, como ocurrió con la visita de River Plate, habrá más de un "infiltrado".