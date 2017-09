Comienza el Festival Internacional de Teatro

Una vez más, Paraná recibirá a importantes compañías nacionales y del mundo a través del Festival Internacional que forma parte del Circuito Teatral INT. Las activicades se desarrollarán desde este jueves 28 de septiembre al domingo 1º de octubre, con dos funciones diarias.



En esta oportunidad, se presentarán espectáculos de Francia/Uruguay, República Checa/Serbia, Bélgica, Suiza y Argentina, que actuarán en el Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de Junio 60), el Centro Cultural y de Convenciones "La Vieja Usina" (Gregoria Matorras 861) y la Escuela de Música, Danza y Teatro (Italia 61).



La inauguración del Festival estará a cargo de la compañía Les Rois Vagabonds con el espectáculo "Concerto Pour Deux Clowns", una coproducción de Francia y Uruguay que incluye el lenguaje universal del clown, la música y la acrobacia. Escuelas nocturnas e instituciones sociales podrán acceder gratuitamente a esta función, retirando previamente las entradas por la Representación Provincial del INT.



Para Santiago Marcos, representante del INT en Entre Ríos, el evento es muy importante para la ciudad.



"Se presentarán ocho obras. Creo que es muy importante que Paraná pueda acceder a este tipo de festivales, sobre todo por la jerarquía que tienen estos espectáculos, los cuales han sido seleccionados por un jurado muy idóneo".



"Creo que también es un estímulo para el público, para que pueda acceder a otras cosas y se acerque al teatro. Es muy variado, porque habrá teatro tradicional, obras de clown, teatro danza", remarcó el director.



Por otra parte, además de las salas de la Vieja Usina y el Teatro 3 de Febrero, se incorporará al Festival Internacional el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio.



En tal sentido, Marcos consideró que se trata de un hecho relevante. "Es importante, sobre todo ahora que se abrió el profesorado de Teatro, que haya funciones en la institución. El espacio fue equipado con equipamiento de sonido e iluminación de última generación, y lo vamos a inaugurar con la función del domingo", destacó el actor que, con su equipo trabajan contra reloj y un ritmo frenético para dejar todo listo para el inicio del encuentro.



A la vez, el coordinador, que asumió en funciones a comienzos de marzo, ya vislumbra la edición 2017 de Teatro x la identidad, que se realizará en pocos días más y ultima detalles de la organización de la Fiesta Regional del Teatro ?que convocará grupos de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, a mediados de noviembre, en la cual participarán 27 elencos e implica una complejidad organizativa y logística importante. A la par, para el año próximo ya bosqueja proyectos de formación y capacitación, como así también de equipamiento y compra de salas. "Queremos seguir con la línea de lo que se hizo en la gestión pasada, que se ha hecho un buen trabajo. Todo lo que funcionaba se seguirá haciendo, queremos sostener eso y pulir lo que no haya funcionado tan bien", asegura Marcos que se ha propuesto apuntalar el desarrollo de la actividad en toda la provincia.



Programación



Jueves 28 de septiembre

20: Apertura. Concerto Pour Deux Clowns (Francia/Uruguay), en Teatro Municipal 3 de Febrero.

22: Como si pasara un tren (Buenos Aires), en La Vieja Usina.



Viernes 29 de septiembre

20: Amoroso (Río Negro), en La Vieja Usina.

22: Birds in the house (Serbia - Rep. Checa), en La Vieja Usina.



Sábado 30 de septiembre

20: Amar, temer, partir (Buenos Aires), en La Vieja Usina.

22: Leon Kamae (Bélgica), en La Vieja Usina.



Domingo 1º de octubre

19: Juana La Valiente (Suiza), en Escuela de Música, Danza y Teatro.

21: Saverio El Cruel (Rosario), en La Vieja Usina,







Entradas

Para el público en general, las entradas tendrán un valor de 70 pesos por función y pueden adquirirse anticipadamente desde este lunes de 9 a 17 en la oficina de la Representación Provincial del INT (Laprida 557).

Fuente: El Diario