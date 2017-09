Paranaense que integró los Cascos Azules volvió tras su misión de paz

Distinción

Luego de más de cuatro meses de trabajo continuo en Haití,Grandoli, que integra la Fuerza Aérea, integró la misión de las Naciones Unidas, en Cascos Azules. "", expresó la joven aque acotó que al ser "encargada de comunicaciones, mi función era mantener las comunicaciones de Haití con Argentina".Después de 13 años de operaciones, cerró el Hospital Militar Reubicable que la Fuerza Aérea Argentina tenía en la República de Haití, como parte de la misión de paz de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en ese país. "Queda solo un grupo de tareas, que regresa el viernes, la mayoría son de Buenos Aires, fueron al repliegue del hospital", puntualizó Grandoli.La Suboficial auxiliar en el grupo 1 de Comunicaciones rememoró que su interés por participar de esta misión en Haití comenzó "en 2004, cuando se abrió por primera vez; de ahí siempre sentí la curiosidad de saber qué era. La vida me dio la posibilidad de estar en la última, de cerrar el hospital y de cumplir con esa misión"."Fue una experiencia distinta, estoy agradecida a la Fuerza Aérea la alegría de poder llevar adelante esta vocación que elegí", confió."Por suerte Haití no se vio tan afectado, pasó por el norte, más hacia Cuba. Igualmente estuvimos preparados; por suerte no nos afectó como pensábamos", indicó.. Ese día se arrió la bandera por última vez y se realizó una ceremonia, donde se hizo la entrega de medallas que hace la ONU al finalizar cada misión.