Nueva herramienta facilita derivaciones al Hospital de la Baxada

A través de su web www.hospitaldelabaxada.com.ar cada efector de salud puede acceder mediante un usuario y contraseña y de ese modo tramitar la derivación de sus pacientes.Una vez en el nuevo Sistema de Derivación online el efector deberá completar un formulario para concretar la derivación utilizando un número de usuario y contraseña otorgado por el Hospital de la Baxada. La solicitud del usuario y contraseña se realiza vía correo electrónico a serviciosocial@hospitaldelabaxada.com.ar De acuerdo con la trabajadora social del Hospital, Lic. Ivón Mantovani, "El sistema se creó a partir de la demanda que fuimos teniendo de los efectores de salud de otras localidades como San Benito, Colonia Avellaneda, Federal, Concepción del Uruguay, Gualeguay, entre otros lugares, sobre todo para especialidades como Neurología Infantil, Cardiología, Diagnóstico por Imágenes, Fonoaudiología, Dermatología, etc. Este sistema ordena la información y habilita al centro de salud a que realice sus derivaciones de manera rápida y segura, lo que nos importa mucho porque significa que el paciente es atendido con mayor celeridad", explicó la profesional.Vale destacar que uno de los puntos que la organización remarca en su Política de Calidad es fomentar y fortalecer el trabajo en red con los efectores de primer y segundo nivel de atención del sistema público de salud de la provincia. De acuerdo con el director ejecutivo del Hospital, Joaquín Uranga "A esto lo logramos por medio de un contacto permanente con los efectores , generando mecanismos simples de derivación, referencia y contra referencia. El sistema de derivación online da resultados y queremos seguir fortaleciendo el vínculo con los centros de salud y hospitales públicos también mediante este tipo de herramientas", aseguró.La solicitud que realiza el centro de salud es auditada por un médico clínico del Hospital quien se encargará de observar si la consulta es apta para ser atendida. Luego de esa instancia se otorga un turno que no supera el margen de 20 días, enviando al efector las indicaciones para el paciente de acuerdo a la disponibilidad de la agenda y la urgencia del pedido."Este sistema permite que se realice un seguimiento del paciente, es decir: que haya un verdadero proceso en la atención y que no termine en una simple consulta de la persona en su centro de salud, que luego suele salir por toda la provincia en la búsqueda de un especialista al que pueda acceder. Se trata de tener un compromiso real con ese paciente y de comprender la importancia que tienen herramientas tan sencillas como estas, que en este caso, está permitiendo que un paciente del interior de la provincia no quede a la espera indeterminada de un turno y que encuentre a su especialista, facilitando el acceso a la salud de una cantidad importante de entrerrianos," explicó Mantovani.Por su parte, Uranga agregó "Otro de los objetivos que tuvimos en cuenta para implementar el sistema de derivación online fue jerarquizar a estos efectores públicos de salud, a sus médicos y profesionales, de atender su demanda con una respuesta clara, porque muchas veces se ven intentando resolver problemáticas a la distancia", afirmó.Desde el Hospital sugieren que por cada centro de salud u hospital se asigne esta tarea a un encargado administrativo para facilitar la circulación de información entre los dos efectores y evitar confusiones, aclarando que una vez ingresados los datos del paciente en el formulario online se indique si posee o no cobertura pero que contar con ella no es una condición restrictiva ya que el Hospital de la Baxada atiende a niños y adultos con o sin obra social.