Escaso movimiento en la Peatonal San Martín por el día del empleado de comercio

En el marco del Día del Empleado de Comercio , que este año fue trasladado al lunes 25, los representantes de empresas nacionales, locales y asiáticas del rubro mercantil, acordaron suspender las actividades del sector durante esta jornada.Según registró, sobre Peatonal San Martín, desde el lado de calle Gualeguaychú, la mayoría de las puertas de los comercios amaneció cerrada. Algunos propietarios aprovecharon para reponer mercadería y otros, para continuar remodelaciones en la parte externa, como el caso de La Piñata."Es como un feriado, y no abrimos para no generar mayores gastos, además, porque la gente no anda", argumentó el dueño de Tienda El Mago y en ese marcó animó a sus empleados: "Que pasen un buen día, sobre todo porque ellos son el motor del comercio".En la oportunidad, el comerciante se refirió a la forma de trabajo para esta semana, teniendo en cuenta que este viernes es el feriado por el día del Patrono San Miguel."El viernes vamos a abrir hasta el mediodía y esperamos recuperar el sábado. Es complicado porque son dos días de trabajo que se pierden", indicó.Según supo, este lunes, las farmacias si están abiertas, debido a que el sector tiene un convenio de trabajo distinto al comerciante.