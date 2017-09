No hay edad para el amor: A los 90 años dio el "Sí quiero"

No hay edad para el amor. Luis Martínez, hace cuatro días, cumplió 90 días y anoche dio el "Sí quiero" al unirse en matrimonio con su esposa, Blanca.La fiesta se llevó a cabo este sábado al mediodía en uno de los salones del Club de Pescadores."Hace cinco años que estamos casados por Civil, pero era un anhelo que teníamos el de casarnos por Iglesia, y anoche lo cumplimos", contó el hombre anteDe punta en blanco, este retirado de la Policía de Entre Ríos, contó que la vida supo darle tres hijos y seis nietos."Después de retirarme, tuve una empresa de vigilancia, fue director en la municipalidad con el gobierno del contador Moine... Así he transcurrido mis 90 años, entre trabajo y lucha, he tenido muchos amigos y otros que ya no están", indicó."Fuimos creadores de Permanencia Peronista, un grupo que mantuvimos durante nueve años, hasta que se vino de la debacle", rememoró.La flamante esposa, contó que tendrán su luna de miel en un viaje, pero no reveló el destino.