Video: Rescatistas en situaciones extremas: La experiencia de bomberos paranaenses

Lucas García oficial ayudante de Bomberos Voluntarios. Facundo Vergara se desempeña como chofer en la institución. Durante el programaderelataron su experiencia a la hora de tener que actuar ante situaciones límites."Hay protocolos de acción a nivel internacional por los cuales todos nos regimos. Siempre se dan situaciones en las que la gente por emoción trata de comunicar cosas que son inciertas", expresó García.Recordó el momento de la trágica explosión ocurrida en Rosario en el año 2013. "Yo estaba trabajando en el municipio y como rescatista hay que dejar todo, la familia y salir disparado"."La situación a veces excede, cuando la ciudadanía no está preparada para una situación de este tipo", señaló.Acotó que en ese momento, "nuestro cuerpo de bomberos encontró víctimas que estaban bajo de los escombros. Los perros también ayudaron y fueron una parte principal". Manifestó que cuando ocurre algo de este tipo "nos llaman y siempre estamos preparados ante cualquier tipo de intervención".Además, ratificó que "estamos capacitados, porque debemos rendir ante una Federación y estamos dentro del mismo Ministerio de Seguridad que la Policía de la provincia. Además estamos equipados con drones y lo indispensable para rescate. Somos un equipo base, pero hay otros mejores en cuanto a lo tecnológico"."Hay situaciones que a uno lo exceden, más cuando uno tiene una familia", reconoció.Sobre la manera de comunicar los hechos, señaló que primero "se pasa a los equipos nacionales que están preparados, para que informen a los informantes y de allí trasladarlo a la ciudadanía. No se pueden decir o comentar situaciones que no son reales. Se debe ser muy cauto en cuanto a esto en situaciones de catástrofe, porque se puede generar más caos".Los testimonios completos de Lucas García y Facundo Vergara en el siguiente video: