Ex empleados del Hotel Alvear siguen su lucha por la indemnización

Los empleados despedidos del Gran Hotel Alvear de Paraná mantuvieron este jueves una nueva audiencia con el representante legal de quienes eran propietarios del lugar cuando decidieron cerrar el establecimiento.Daniel Ferro, representante de los empleados, informó aque en esta ocasión "se presentó el abogado de los empresarios y se acordó realizar una nueva audiencia el 6 de octubre", en la cual "se va a cotejar la indemnización de cada uno de los 14 empleados que quedamos en la calle con dos sueldos adeudados"."Lo que buscamos es llegar a buen puerto para poder cobrar. Desde el momento en que fuimos despedidos no se nos ha pagado absolutamente nada. Necesitamos urgente percibir lo que nos corresponde. Ojala podamos llegar a un acuerdo para no tener que ir a juicio", resaltó.Acotó que "el nuevo dueño también estaba citado, pero no se presentaron". Al respecto, ratificó que no tuvieron contacto con los mismos y lamentó que "esta era una buena oportunidad para que nos escucharan, a ver si pueden intervenir. Esperamos que en la próxima audiencia se presenten, porque tenemos toda una vida trabajando en ese lugar"."No nos vamos a olvidar nunca lo que nos pasó", sostuvo. "Sería bueno si nos dan la posibilidad de ver si al menos a algunos nos pueden incorporar. No sé si a todos, porque tengo entendido que se va a hacer un apart hotel", completó.