Alumnos realizaron pintada en la calle por la Noche de los Lápices

Los chicos realizaron la pintada en la calle, en el frente de la escuela ex Comercio 1. "Como no pudimos `dar la lucha` y hacer la actividad dentro de la escuela, decidnos hacerlo fuera de la institución, porque esto se tiene que recordar, porque tenemos memoria; sabemos que tenemos que luchar por defender los derechos humanos", expresaron los jóvenes que se convocaron en el lugar.Tras la queja de los alumnos, la rectora de la institución, Sonia Heit indicó que "la escuela no ha participado ni tuvo nada que ver en la organización" de la pintada.En relación a la fecha que se conmemoró el 16 de septiembre, la rectora aseveró que los chicos "presentaron el día 13 a última hora, un proyecto para hacer la actividad que implicaba para el día 20, una suspensión de actividades aúlicas".La directora dejó en claro que la escuela considera que la fecha de recordación de La Noche de los Lápices "es importante, hay que recordarla y se incluye año a año, en el calendario escolar. La escuela tenía programadas actividades por esta fecha, contenidos que se brindaron en esa jornada". En tanto, relató que el área de biblioteca "tenía programada desde mucho antes", para ese día "la maratón de lectura"; por lo que "en consonancia con recordar la fecha de la Noche de los Lápices, se trabajó en la Maratón de Lectura, sobre los valores y los derechos humanos".Heit puso relevancia en que "el 16 se hizo el recordatorio, esta semana hubo asamblea docente, el 21 habrá asueto por el día del estudiante, y el viernes no habrá actividad áulica, por una actividad relacionada con el festejo de este 21: 900 chicos se van a beneficiar de un festejo muy lindo que organizó el centro de estudiantes".Además, la rectora explicó que las puertas de la institución permanecieron cerradas en el frente de la institución, debido a que "se trabaja con actividades de pintura porque estamos en plena recuperación de ese espacio", acotando que "hay un cartel indicando que el acceso es por calle Saraví, lo que también se les comunicó a los alumnos". Elonce.com.