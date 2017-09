Preocupación por demoras para la construcción de dársenas frente a escuela

La comunidad educativa de la escuela primaria Nº1 Del Centenario, manifestó su preocupación por las demoras para la construcción de dársenas sobre calles Tucumán y Malvinas, de Paraná.Según se indicó, habían elaborado un proyecto en conjunto con el ministro provincial de Planeamiento, Luis Benedetto, y el subsecretario municipal de Infraestructura, Eduardo López Segura, pero un impedimento en la Municipalidad de Paraná, no saben cuál, ha demorado los trabajos."Provincia aportó los fondos y el municipio se iba a hacer cargo de la mano de obra, pero pasaron los meses, y no hemos tenido respuestas; solo resta la firma del intendente", aseguraron al programaque se emite por, padres que integran la cooperadora escolar, Mario Sarmiento y José Vergara."Está el proyecto, están los fondos, no se tocará nada de la parte natural, así que no entendemos por qué esto no se concreta la obra", remarcaron.Se recordará que el noviembre del año pasado, López Segura había anunciado el comienzo de la construcción de las dársenas de estacionamiento para los meses de enero o febrero , pero a nueve meses de aquella mención, aun no hay novedades."Hace varios meses que venimos gestionando la construcción de dársenas de estacionamiento, porque esto (por la zona de ingreso a la escuela) siempre es un caos, y nunca tuvimos una solución concreta", se quejaron los padres. "Nos preocupa la seguridad de nuestros hijos", argumentaron.Por su parte, la directora de la Escuela Del Centenario, Adriana Jacobo, se mostró dispuesta a continuar las negociaciones con la comuna para concretar la obra que demandan. Según comentaron, la semana pasada iban a tener una reunión con el intendente pero éste no asistió."No queremos una muerte más", sintetizó Jacobo.Es que en la comunidad educativa persiste el recuerdo por la muerte de uno de sus alumnos de seis años, Juan Manuel Martínez Zurbano, quien fuera atropellado por un vehículo al mando de Silvio Díaz aquel 6 de junio de 2014."El beneficio será para el cuidado de nuestros niños, porque no puede volver a suceder lo que pasó hace tres años atrás", argumentó la mamá del pequeño, Silvia García. "Los funcionarios tienen la decisión final", cerró.