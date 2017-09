Familia de Tiziano apeló resolución judicial: necesita costoso medicamento

La familia de Tizziano sufrió un revés judicial, aunque su abogado apeló la medida de la jueza de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, supo Elonce TV. Tiziano tiene cuatro años y sufre Atrofia Muscular Espinal. Necesita un costoso medicamento.



La camarista Silvia Teresita Mastaglia, vocal de la Sala Primera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial falló en contra del recurso presentado por la familia del niño de cuatro años, que busca que su obra social financie el medicamento que puede mejorar su calidad de vida.



Johana, la mamá del niño indicó a Elonce TV que siguen "a la espera de una respuesta. Tizzi quiere vivir, merece esta posibilidad".



El abogado Ramiro Pereyra aseveró que la prestación rondaría a nivel anual, "los 12 millones de pesos".



"La demanda fue hacia la obra social y contra el superior gobierno de la provincia. Estamos convencidos de que la salud es un derecho para toda la población, sean o no afiliados a una obra social. La provincia tiene que garantizar derechos que tienen anclaje constitucional, tanto provincial, como nacional y reconocido en tratados internacionales de derechos humanos, del niño y de discapacidad. Al día de la fecha se ha negado a un niño de cuatro años y medio, ante una enfermedad terrible, cruel y rarísima, la expectativa de tener una vida mejor y de poder vivir", aseveró el letrado.



Su mamá acotó que el niño "vive en una camita, con respirador y su botón gástrico".



"La sentencia de la jueza Mastaglia rechaza la acción de amparo, creemos que de una manera equivocada: lo hace teniendo la idea de que la medicación que se demanda, está en estado experimental, pero esto no es así, si bien es una conquista muy reciente, fue aprobada por las entidades pertinentes de la Unión Europea y EEUU. Hubo una pericial realizada por el grupo forense donde no hay ningún neurólogo infantil y se desconoció las prescripciones médicas", aseveró el abogado.



El fallo, acotó el abogado "hace un llamado de atención a la provincia porque tiene que establecer procedimientos administrativos rápidos y eficientes para discutir estas cosas".



"Apelamos el sábado el recurso de apelación ante la sala Nº1 de Procedimientos Constitucionales y Penales del Superior Tribunal de Justicia, compuesta por los doctores Giorgio, Mizawak y Carubia", dejó en claro Pereyra. Elonce.com.