El Rap, una herramienta de inclusión: Jóvenes produjeron un videoclip

Taller de RAP

El Centro Virgen de la Esperanza, junto a la Escuela Privada de Recuperación e Integración Nº 207 "Juana Teresa Crombeen", festejó el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera.Walter Galarza, director de educación de gestión privada del CGE, expresó aque "estamos muy felices de venir y acompañar permanentemente las actividades que se desarrollan, darles reconocimiento pedagógico, valorar lo que hacen".Por su parte, Natalia Arioli, directora del Centro Virgen de la Esperanza, señaló que "compartimos espacios de talleres, juegos y el producto final de un taller de rap. Trabajamos mancomunadamente con la escuela y ofrecemos espacios que son complemento a la escolaridad. Además, trabajamos en coordinación con Copnaf, Ministerio de Desarrollo de la Nación y con gente de buena voluntad".Finalmente, Alejandra Gauna, directora de la escuela privada Juana Teresa Croombeen, dijo que "a la institución asisten niños desde los 6 años y hasta aproximadamente los 18. Son chicos de la zona, recibimos durante todo el año las inscripciones. Tienen muchas riquezas para dar. Los talleres desarrollan las capacidades que ellos ya tienen, los pone en un lugar de protagonismo, de autoestima, de posibilidad y empiezan a visualizar un proyecto de vida en ellos".En el establecimiento se realiza todos los viernes un taller de RAP. Del trabajo que vienen desarrollando surgió la idea de concretar un videoclip con canciones que los chicos generaron."Fue una experiencia muy linda, nos ayudó G-Fonk, compartimos mucho con los compañeros. Nos pusimos a escribir y así se fue dando todo. Empezar a actuar para el video fue algo a lo que le fuimos agarrando la mano porque no teníamos mucha idea. Teníamos miedo pero cuando se dio fue lindo", contó uno de los jóvenes a nuestro medio.Otro, por su parte, expresó que "tener este movimiento artístico que nos identifica es una alegría. Es bueno poder demostrar lo que nosotros hacemos porque sirve para que otros chicos participen y puedan desahogarse, seguir su camino y nunca darse por vencido".Contó que las letras surgieron a partir de sus propias experiencias y como un "desahogo" que les permitió no tomar otros rumbos, como estar en la calle.Sobre el futuro, otro de los chicos indicó que "no planeamos nada, aunque nos gustaría hacer más videos. Antes queremos ir viendo qué pasa, qué va surgiendo, pero dejamos que nos sorprendan algunos proyectos que tenemos. Sería muy bueno que podamos presentarlo en otras escuelas e instituciones. Queremos ir para adelante".En ese sentido, remarcó que "por más problemas que tengamos con esto nos desahogamos, lo disfrutamos. La música es más que una salida, te hace reflexionar y sentir mejor".