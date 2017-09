U19 de Ciclista, entre los mejores del país: "Fue inesperado, estamos felices"

U19 de Club Ciclista dio cierre a una estupenda participación en el Campeonato Argentino de Clubes, donde logró el cuarto puesto entre 20 equipos.Franco Pividori, explicó aque "estamos muy contentos por el resultado deportivo pero también por todo lo humano que hubo. Nuestro objetivo inicial era estar entre los 12 mejores y se fue dando que quedamos entre los cuatro. Teníamos la ilusión de estar en la final pero no se nos dio. Estamos tranquilos y satisfechos porque dejamos todo y el club también nos daba eso, porque jamás nos puso ninguna presión".Sobre la última instancia, contó que "fue durísima", ya que se enfrentaron contra cinco equipos de estructuras de básquet profesional. "Sus delegaciones estaban formadas por médicos, mánagers, tenían indumentaria y demás. Ahí estábamos nosotros que, si bien no tenemos esa estructura, tenemos la amistad, el grupo, los padres, el acompañamiento del club", consideró. No obstante, señaló que Ciclista fue eficiente y compitió para conseguir lo obtenido.Destacó que el entrenador se mostró orgulloso del grupo porque, en principio, fue algo inesperado e impensado. "Uno siempre tiene ganas de ganar y compite para eso, pero todo lo que pasó fue un regalo, lo tomamos así", dijo.Por otra parte, se manifestó contento de haber estado a la par de equipos de renombre. En ese sentido, dijo que "vamos por más, se armó un lindo grupo, el club está para apostar a más".