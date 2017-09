Accidente náutico en Paraná: Prefectura inició un expediente

Un accidente se registró alrededor de las 17 del domingo en un sector de amarre del Club Náutico Paraná. Un crucero se descontroló al trabarse la palanca de acelerador y de popa embistió tres embarcaciones y un poste del amarradero.Al respecto, el jefe de Prefectura Paraná, Nelson Edgardo Masset, informó aque la fuerza constató en el lugar lo ocurrido. "En el caso de que no afecte la seguridad de la navegación o la navegabilidad de las embarcaciones,en el cual hemos tomado fotografías, testimoniales a testigos y realizamos una inspección ocular. Esto queda registrado por si sucede otro inconveniente.Además, afirmó que "no es común que ocurra lo que sucedió en este caso, que se trabe el acelerador de la embarcación. Es muy probable que en muchísimos años no tengamos un suceso de este tipo. El navegante sabe las maniobras adecuadas a llevar adelante. Este no fue un error humano", ratificó.