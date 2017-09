Facultad de UNER contrató seguridad privada y se generaron cuestionamientos

Desde el 4 de este mes, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) cuenta con seguridad privada para custodiar su edificio, ubicado en Avenida Alameda de la Federación y Buenos Aires, en Paraná.. La situación derivó en la adopción de medidas de seguridad en la casa de estudios.Pero la decisión,desde la agrupación estudiantil Indignados, ligada al Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST) Nueva Izquierda, esOficialmente, desde la Facultad de Ciencias de la Educación no quisieron emitir opinión respecto del planteo de la agrupación Indignados.Aunque admitieron que existe la contratación de la empresa de seguridad privada, pero que el servicio se pidió, dijeron,. Y que el asunto será tratado en breve en el seno del consejo directivo de la Facultad.Gina Turtula, integrante de Indignados, consejera directiva de la Facultad de Ciencias de la Educación por el claustro estudiantil, explicó aque la determinación de contratar a una empresa privada se adoptó luego de "un incidente especifico con un compañero no docente, que ocurrió un día sábado. Fue agredido. Pero no fue hacia él ni para robar. El señor que lo ataca no estaba en sus cabales. Entendemos que fue un incidente bastante aislado. Pero la gestión usó esa excusa para contratar seguridad privada", afirmó.La incursión de una empresa de seguridad privada en la Universidad, dice la dirigente estudiantil, se da en un contexto en el que esa decisión se tomó sin la debida discusión interna, ni la posibilidad de que los distintos claustros opinen en el sendo del consejo directivo, máxima autoridad en la Facultad de Ciencias de la Educación.Turtula responsabiliza por la decisión unilateral a la actual decana, Gabriela Bergomás."La decisión de contratar a una empresa seguridad privada (se trata de la empresa Phoenix, NdelR) fue resuelta por la gestión de la Facultad, y esa es nuestra principal crítica -aseveró-. Lo decidieron de una semana para la otra, sin pasar por el consejo directivo. Lo decidió directamente la gestión".