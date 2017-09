Desesperado pedido para que retiren añejo árbol que está destruyendo una casa

Ramón construyó su casa hace unos 30 años sobre calle Urquiza al 1900. En aquel momento, al frente de la vivienda se erigía un palo borracho que con el paso del tiempo fue tomando dimensiones inusitadas y hoy le está causando serios perjuicios."Tenemos un árbol que nos está haciendo perjuicio porque nos está partiendo la casa, se está cayendo parte el revoque y ya levantó parte de la vereda", comentó el hombre a"Hace 30 años que vivo acá y el árbol ya estaba. En la gestión de Varisco (p) hice las denuncias para que lo vinieran a sacar pero nunca tuve noticias, y ahora veo que me está haciendo más perjuicio", agregó.Según comentó, ya hizo los reclamos correspondientes ante Parques y Paseos, y la Defensoría del Pueblo. "Fui personalmente, a hablar con Galván pero no lo encontré; hablo por teléfono y nunca lo encuentro. Me dijeron que Pioretti tiene el caso para sacarlo si o si, pero me tienen a la vueltas y no me hacen caso", se lamentó el hombre. "Ya hay como cuatro expedientes", acotó al respecto."Ya no sé qué más hacer", indicó, al tiempo que advirtió. "A las autoridades de la municipalidad les pregunto, qué están esperando, que el árbol me voltee la casa".