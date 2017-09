Cuestas: "Reanimar, definir y derivar, hasta en la calle, es muy importante"

Desafíos

El jefe de la guardia del hospital San Martín de Paraná, recientemente nombrado Director provincial de Emergencias,, anteel programa que se emite por, se refirió a los desafíos que se le presentan al frente del 107 y explicó cuáles son los alcances de la Emergentología., aseguró el médico emergentólogo quien aseguró que con el avance de la especialidad "se demostró que reanimar, salva vidas".Respecto de los desafíos que se le presentan al frente de la dirección que asumió, éste reconoció la"El problema era que cada centro de salud se sentía dueño de la ambulancia y cuando los llamabas para que colaboren, te decían que no podían", advirtió el médico, quien sintetizó que, sostuvo Cuestas. Y en ese marco, señaló que al servicio "no se le dio la responsabilidad que corresponde". "Se fueron dando cargos, son empleados de la provincia", acotó al respecto."Me tocó asumir con una desidia porque", reveló, al tiempo que indicó: "En este momento tenemos una sola funcionando y trabajamos con los hospitales y centros de salud"., remarcó. De acuerdo a lo que adelantó, su preocupación es, pero para eso se necesitaya que la sede del 107 ubicada sobre calle Gualeguaychú "quedó mal porque la calle circula al revés"."La guardia tiene dos ingresos, uno por ambulancia y otro por consultorios. Pero no racionalizamos la gente, porque cuando tienen un problema, no van al centro de salud, sino a la guardia", indicó., reafirmó Cuestas.Otro de los puntos para mejorar el 107, es "llamar donde se debe, porque nuestro número es el 107 pero mucha gente llama al 911 porque se desarrolló mejor que nosotros gracias a una política policial"., señaló el responsable de provincial de Emergencias. Y en esa línea adelantó que, para lo cual ya mantuvo diálogos con el intendente de la localidad.Cuestas trabaja desde hace 35 años en Emergencias, pero su origen es como médico cirujano. "Cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que nos ganábamos el dinero haciendo guardias las 24hs. La guardia te va apasionando, pero no era tan motivada, porque ahora en las guardias hay respiradores y un shockroom donde reanimas; antes recibimos, hacíamos lo que podíamos y llevábamos a terapia. La elite era terapia, hoy lo es la guardia", comentó respecto de sus orígenes y la comparación con el trabajo actual."La Emergentología es una especialidad muy nueva y reconocida por el ministerio de Salud de Nación en 2010; de hecho,"Cuando se creó el 107, eran unidades de traslado, y nunca se le dio importancia", remarcó el cirujano, quien se convirtió en el