Murió Rubén Noble, el maestro de los camarógrafos en Paraná

La muerte de Rubén Noble enluta a los medios de comunicación de la capital entrerriana. "El Flaco", como todos lo conocían en la ciudad, falleció en las últimas horas en la Clínica Modelo. Su hija confirmó aque fue como consecuencia de un infarto. Sus restos serán velados en la sala de Sentir, Villaguay 147, y serán trasladados al cementerio Parque de La Paz a las 9 del jueves."Mi profesión era relojero, me hice profesional. Conocí a otro relojero (Alfredo Willimburgh), que trabajaba muy cerca, y que también era fotógrafo, empecé a compartir la actividad fotográfica con él. En 1966 lo convocaron desde Canal 7 de Buenos Aires y Suceso Argentino, para filmar la actividad presidencial del entonces vicepresidente Carlos Perete (en el gobierno de Illia). Perete residía en Paraná y nosotros le cubríamos la actividad de los fines de semana", había contado en junio de 2016 al programade, sobre sus inicios en la actividad.En otra nota con este medio,. "El 29 de abril de 1968 había que cubrir una reunión y Willimburgh no estaba. Lo reemplacé, y cuando revelamos el material, Alfredo me dijo: por ser 29 de abril, el día del animal, te salieron bastante bien".Un año después. En esa época marchaba con las viejas máquinas de película reversible de 16 milímetros.Desde ese entonces no paró de trabajar con las cámaras de TV.Esa época, "era más difícil que ahora" para la actividad: la filmación "era en blanco y negro", recordó, "porque el color estaba sólo para el cine", agregó."Se filmaba en película de 16 mm, se revelaba ese material, se editaba y se salía al aire. Era todo manual; ahora está todo automatizado, se balancea y se pone el diafragma solo. En esa época apretábamos la cámara y empezábamos a filmar; ahora se aprieta el botón y se tarda dos o tres milésimas de segundos en empezar a filmar, es tiempo que se pierde", recordó. A su vez apuntó que un rollito de 30 metros de cinta, "equivale a dos minutos y medio de grabación", manifestó.Hubo tiempo en que la libertad no era común en el periodismo: "Nunca sentí que estuviera en peligro. Sí tuvimos que cubrir actividades para temer, en el proceso del ' 76, pero no sentí miedo; después cubríamos las actividades del gobierno, yo hacía un programa que se llamaba `Entre Ríos hoy`, que salía por Canal 13, (que fue del `68 hasta 1984); allí empecé como camarógrafo y terminé como director de cámara", dijo Noble.Al ser consultado por las imágenes que más le habían impactado, contó: ", cuando se colocó el monolito de la obra. He tenido la suerte de estar en esos grandes acontecimientos para la provincia".