Las cinco escuelas de Paraná donde se podrán llevar papeles en desuso

La campaña "Hacé tu parte", que pone el foco en la recolección de papel en desuso a nivel local, fue lanzado este martes por la Municipalidad de Paraná con un acto realizado en la Plaza de la Confederación Argentina. El acto fue precedido por el intendente Sergio Varisco donde previamente se firmó un convenio de colaboración mutua con la firma Papelera Entre Ríos SA.La propuesta consiste en el compromiso de que cinco entidades educativas de la ciudad funcionen como centros de recepción de papel de diarios, revistas, cartón y papel blanco de oficinas. Los materiales podrán ser dispuestos en los cestos de cartón que la empresa ha donado para tal fin. La totalidad del material será recolectado por la Municipalidad y trasladado luego al predio de Papelera Entre Ríos. A cambio, la empresa entregará directamente a cada institución útiles escolares, elementos deportivos o mobiliarios.Varisco hizo hincapié en lo que significa un avance más como política de Estado el reciclado de residuos y el cuidado del medio ambiente: "Estamos orgullosos de abordar distintas temáticas que tienen que ver con la cuestión ambiental y en lo referido al reciclaje de los residuos. Hoy estamos con el lanzamiento de esta campaña que denominamos 'Hacé tu parte' y que tiene que ver con el papel. Pero esto no se hace solo con el Estado, sino con la gente tomando conciencia, en este caso con los alumnos de escuelas que están presentes y el compromiso de los directivos de ellas, para que se sumen y a través de todos, llegar a la comunidad educativa de la ciudad de Paraná".Varisco destacó que "no se podría concretar esta campaña si no tuviéramos empresas locales que tuvieran absoluta conciencia de lo que significa esta problemática en el presente y en el futuro respecto a la búsqueda de la preservación del medio ambiente y un desarrollo sustentable para la posteridad y en esto agradecer a Papelera Entre Ríos por su predisposición y su aporte".El jefe comunal reseñó que está siendo "un éxito enorme el programa de recolección de residuos electrónicos que recolectamos por primera vez en Paraná a través de un convenio con una ONG de Buenos Aires que a cambio le va a aportar al municipio material nuevo y reciclado de computadoras y todo lo que tiene que ver a la electrónica".Adelantó queque es otro de los grandes problemas que tiene cualquier ciudad del mundo. Con la misma modalidad y a través de un convenio serán recolectados los que estén en desuso y enviados a Buenos Aires para ser reciclados en otro lugar y acá vamos a beneficiarnos".Por su parte, la subsecretaria de Ambiente Sustentable, Rosa Hojman, destacó que ya hace un tiempo se viene trabajando en esta campaña que no solo tendrá un beneficio ambiental sino también social: "Tenemos mucha expectativa porque cuando los jóvenes toman compromiso con esto lo multiplican en sus hogares y en el barrio ya que el mejor lugar es la escuela donde los alumnos hacen sus prácticas de separación, comienzan a tomar conciencia y a comprometerse que es lo que nosotros estamos necesitando como sociedad".Además adelantó que la propuesta continuará hasta fin de año y pretenden extenderla el año próximo haciéndola con otras instituciones.En tanto el director de Comunicación y Educación Ambiental, Maximiliano Gómez, informó que. "La idea que cada institución sea representativa como espacio, el equipo docente designará los cursos que tomarán la posta en función de crear conciencia y compromiso tanto en la escuela como en su seno familiar y los vecinos de sus barrios" señaló.La comuna sigue con éxito las campañas del Programa de Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos "Separemos" que consiste en la división de residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios en el ámbito doméstico; el programa Punto Limpio que consiste en el reciclaje de plásticos para convertirlos en juegos de plaza, bancos y elementos para la trama vial y la colocación de contenedores metálicos y plásticos en toda la ciudad.Una alumna del Colegio Nuestra Señora del Luján contó cómo abordan el tema del cuidado del medio ambiente en las aulas: "En nuestra escuela tenemos la competencia intertribus entre 'Churos' y 'Huaynas' y hacemos competencia entre ambos grupos de lo que es la recolección de papel y cartón en buen estado siempre, para que luego pueda volver a ser reutilizado". Además consideró que respecto al programa 'Separemos' que impulsa la comuna, en la escuela también se tiene en cuenta: "En el área de Ecología se intenta concientizar a los alumnos para que implementen ese programa en sus casas y barrios y es un intento para tomar conciencia que en cada hogar lo realice. En mi caso lo hacemos y muchos de mis compañeros también. Es algo que hay que ir de a poco, porque no se puede obligar a alguien a hacerlo, sino que se tiene que tomar conciencia primero y ponerlo en práctica después".