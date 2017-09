Choque por maniobra imprudente: Los conductores se habitúan a no respetar la ley

Policiales Camioneta habría girado a contramano y se produjo un grave choque en Paraná

Ayer, una Ford F 100 que habría circulado de Sur a Norte, por calle Remedios de Escalada, sin advertir que lo estaba haciendo a contramano y en una avenida, donde está prohibido girar hacia la izquierda si no hay un cartel que indique que la maniobra está permitida. La conductora de un Fiat Uno se encontró de repente con la utilitaria y no pudo esquivarla, por lo que se generó un fuerte encontronazo.el programa que se emite porconsultó al, quien brindó precisiones respectó a cómo debe conducirse, según lo estipulado en la Ley Nacional de Tránsito.y el único permitido es el de calle La Paz porque el semáforo corta la mano de Norte-Sur para permitir a los que van hacia el Norte, que puedan girar a la izquierda", explicó Leiva. "La Ley Nacional de Tránsito cuando reglamenta la circulación en vías semaforizadas indica que los giros a la izquierda en las vías doble mano están prohibidos, excepto una señal que lo permita", agregó., sentenció el educador vial, al tiempo que recomendó: "Cuando va a realizar una maniobra, primero debe mirar antes de hacerla; no es que basta con poner el guiño, porque a veces ni siquiera eso hacen"."Nuestras maniobras no tienen que crear riesgo para los demás, ni afectar la fluidez del tránsito", encomendó.Respecto de las imprudencias en la circulación vehicular, Leiva apuntó que "pasa por una cuestión de acostumbramiento; la gente está habituada a hacer las cosas así"., remarcó el educador vial y en esa línea apuntó a las"Cuando hacemos otra cosa a la par de manejar un vehículo, generamos un riesgo muy grande", advirtió Leiva, y apuntó a las actitudes "desaprensivas" de conductores que giran a la izquierda haciendo caso omiso a la señalización y a veces, sin siquiera mirar para advertir que puede perjudicar a otro conductor.Fue por eso que Leiva se preguntóya que de acuerdo a lo que explicó: "son sólo cuatro cuadras más" para dar la vuelta manzana.Otras cuestiones a tener en cuenta para el momento de circular sobre una avenida-Circular a la velocidad de coordinación de los semáforos-Respetar el carril de circulación y mirar primero si quiere cambiar de carril porque hay muchos que "encierran" al que viene por el carril lateral-No obstruir la boca-calle. "Siempre quedarse antes, porque si queda atravesado cuando le dé verde a la calle perpendicular, no tendrá por dónde pasar, y al mismo tiempo también obstruye el paso de los peatones por la senda peatonal", explicó Leiva.