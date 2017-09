Difundieron el cronograma para castraciones de mascotas en cuatro barrios

El trabajo de los agentes de la Dirección de Salud Animal de la Municipalidad es organizado para castrar hasta 35 mascotas por día. En cada barrio, se suelen quedar dos días. Los lugares a los que asisten son acordados con los vecinos del lugar o con la comisión del barrio, según sea la demanda.



Además de las operaciones de esterilización se realizan intervenciones para curar la sarna, contó la titular de la repartición, Isabel Mariani.



Hay sectores de la ciudad con mayor presencia de esta zoonosis. En general, coincide con los lugares donde anida con mayor crudeza la pobreza como el Volcadero, Mosconi o Los Arenales. Para estos casos, contó la funcionaria que se suelen hacer operativos en el que participan profesionales y administrativos para vacunar e indicar tratamientos.



Mariani destacó en declaraciones a El Diario que durante la actual gestión han realizado una importante inversión en medicamentos y material descartable. Esto ha permitido "aumentar la atención clínica. Incluso se le provee a las personas sin recursos de los antibióticos para sus animales". También señaló que se han incrementado las cirugías.



Cronograma

Ayer comenzó la tarea en el barrio 98 Viviendas. Hoy y mañana se llevará adelante en Villa Sarmiento (calle Soler 1663).



El jueves será en la escuela María Reina del barrio Maccarone (calle Manuel Dorrego). El viernes el turno es para el barrio El Sol (Santos Vega 1160, frente escuela Ghiachino). El lunes de la semana próxima, el operativo continuará en el mismo lugar.



El miércoles y jueves siguientes se trasladará al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Humito (calle Estado de Palestina). También está programado que el lunes 25 y martes 26 se realicen las operaciones en la escuela Esparza (calle 1314 y Gral. Mosconi). El jueves 28 y el viernes 29 será en el barrio Mosconi Viejo (en una casa particular de la cortada 544).



Los veterinarios reciben los animales desde las 8 y hasta las 10.30. La atención es por orden de llegada. Las mascotas a castrar, ya sean gatos o perros, deben tener, por lo menos, cinco meses de vida. Es necesario que también cuenten con un ayuno de 8 horas de agua y comida.

Los canes tienen que tener collar y correa. Para los felinos se necesitan mochilas o bolsa tipo arpillera. El propietario o quien lo acompañe debe ser mayor de 18 años y tiene que llevar abrigo para cubrirlo y una hoja de afeitar (no maquinita).



Vacunación

Otra de las tareas que asume el personal de Salud Animal es la aplicación de la antirrábica. Esta vacuna se encuentra, momentáneamente, demorada ya que luego de que la Nación dejara de proveer, el Municipio llamó dos veces a concurso pero ambos quedaron desiertos. Ahora desde el área esperan una resolución para que realizar una compra directa.



Perros sueltos

La Municipalidad recibe denuncias de perros sin dueños o que viven en la calle a través del número telefónico del Servicio de Atención al Vecino 147 o de la Policía. Los avisos se pueden hacer no solo en relación de aquellos canes que muerden sino de los que deambulan sin un refugio.



Mariani resaltó el trabajo que realizan junto a las protectoras en relación a las adopciones. En el transcurso de los dos últimos años, dijo, han logrado ubicar alrededor de 100 cachorros.



Los interesados en realizar consultas sobre las mascotas o los caballos se pueden dirigir a la sede de Salud Animal, Moreno 164 o telefónicamente al 4202225.