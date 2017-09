Maestra de mujer ciega contó cómo le daba clases: "Era una niña feliz"

En el Día del Maestro, Analía Velázquez, una mujer ciega, recordó a una de las docentes que la ayudó cuando cursó la primaria: se trata de Susana Barrichi, quien daba clases en la escuela Bavio.Asegura que su recorrido no fue fácil, ya que "había muchos peros, muchos miedos, decían que no estaban preparados, pero Susana tuvo la valentía de aceptarme, de aceptar el desafío y así pude terminar mi primaria y continuar con mis estudios".se pudo comunicar con la docente y, en diálogo con nuestro medio, contó que "siempre recuerdo a Analía. Cuando la encontraba en la calle le decía que se cuide. Yo la saludaba de lejos y ella ya me reconocía la voz".Reconoció que el trato con el resto de sus compañeros siempre fue natural y que era una chica muy feliz.Por otra parte, en su día, manifestó que "me siento muy querida porque mis alumnos siempre me saludan, me reconocen. De la primaria extraño el cariño de los niños. En esa época las escuelas estaban sin vidrios, no teníamos estufas, no teníamos ventilador y ellos nos bridaban todo el cariño".Además, remarcó que "con los padres éramos una familia. Las mamás eran domésticas y dejaban a los niños en manos de uno. Formábamos una verdadera familia, nos respetábamos todos, la confianza era total".