Parroquia rindió homenaje a los maestros en su día con una misa

Con motivo del Día del Maestro, la comunidad parroquial de Santo Domingo Savio participó de un homenaje a los docentes con una misa en la que se oró por la vocación de quiénes nos enseñan.Marita, una docente que asistió a la misa de este lunes, aseveró aque concurrió a "dar gracias a Dios que nos guía en nuestra profesión".Mencionó que "lo más lindo de la docencia es "el amor que te brindan día a día, los niños". La docente da clases en una escuela privada y en la escuela nocturna Nº 55 "Supremo Entrerriano", en 1º año, con adolescentes y adultos. "Los abrazos y las sonrisas de los niños nos gratifican a diario", afirmó.Norma es bibliotecaria, dijo aque trabajó muchos años como docente. Rescató "la huella de lo que dejás en el corazón de los alumnos. Ellos lo reconocen sobremanera", aseguró. Al mismo tiempo puso relevancia en el recuerdo a su maestra de 1º grado, Elsa: "Me quedó un muy lindo recuerdo de cuando ella nos enseñaba las primeras letras y la lectura, lo hacía con paciencia y mucho amor".María Cristina, por su parte, aseveró que se jubiló, "prácticamente porque me obligaron, estaba pasada de años". Hizo hincapié al destacar sobre "la huella" que deja el docente en sus alumnos en que "ellos llegan sin ninguna experiencia, y de golpe, vés como maduran al lado tuyo. Cuando llegan a séptimo grado y disfrutan sus viajes; junto a mis alumnos he pasado hermosas experiencias".La docente jubilada manifestó que, "gracias al trabajo de mi marido, tuve la suerte de recorrer el país, estuve en muchas provincias, me desempeñé en distintas escuelas en Chaco, Tucumán, Córdoba, Tucumán, Santa Fe. Me jubilé en Paraná, en la escuela Nº18".