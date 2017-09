Es ciega y en el día del Maestro, quiso reconocer a quienes la ayudaron

Analía Velázquez es ciega y tres décadas atrás tuvo la posibilidad que una docente de la escuela Nº 6 Ernesto Bavio de Paraná, cuando apenas se hablaba de integración en las escuelas y su implementación era complicada, la aceptara y pudiera cursas sus estudios."Hace 30 años la historia era otra y costaba mucho más integrar a las personas ciegas al sistema educativo", dijo Analía en diálogo con. Tras ello, agradeció a sus primeras maestras de la escuela de ciegos, quienes le enseñaron el sistema braile y manejarse con el bastón; y una vez preparada tomaron la decisión de integrarla en una "escuela común".Por cercanías a su domicilio, debía asistir a la escuela Bavio. Recuerda que no fue fácil, "había muchos peros, muchos miedos, decían que no estaban preparados, pero Susana Barrichi tuvo la valentía de aceptarme, de aceptar el desafío y así pude terminar mi primaria y continuar con mis estudios".Actualmente Analía estudia y trabaja, y afirma que si bien se ha avanzado mucho en la integración de personas no videntes, "queda mucho por hacer. Se debe trabajar un poco más, falta bastante".Finalmente, dejó un mensaje para las maestras: "Les digo que no tengan miedo de aceptar un chico en su aula porque más allá de las limitaciones hay que ver las capacidades".