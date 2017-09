Final feliz: Joven empleado se reencontró con su Duna robado hace más de un mes

Estaba en María Grande

Dos sujetos identificados

Oferta de rescate por el Duna

El pasado lunes 07 de agosto por la noche, cuando se retiró de sus labores diarias, el Fiat Duna Diesel, de color gris (dominio RNU 858), no estaba en el lugar donde lo había dejado estacionado, en calles Angel Donado y Confederación Argentina, a una cuadra del comercio donde trabaja, en la intersección de Avenida Almafuerte y calle Garrigó, de la ciudad de Paraná.El propietario del Fiat Duna Diesel, de color gris (dominio RNU 858), no le encontraba explicación. "No es un auto llamativo ni que tenga gran valor, por eso, uno no encuentra explicación", afirmó el joven trabajador a Elonce TV cuando dio cuenta del robo de su auto.dijo a los efectivos de la División Sustracciones Automotores, que dos personas lo habían dejado en el lugar porque se había descompuesto. Pero lo que se sabe es que estas personas son las que lo habían robado", relató el joven.Al respecto de la investigación, el joven que sufrió el robo de su auto y se logró recuperar un mes después, sostuvo que "ya se sabe quiénes son los que dejaron el auto en María Grande y ahora, queda todo en manos de la Justicia", afirmó.En cuanto a las condiciones en las que se encontró con el Fiat Duna Diesel, Cristian contó a. Ahora, hay que llevarlo a un mecánico y ojalá se pueda arreglar", dijo.y agregó que "para recuperarlo también tuve que pedir días en el trabajo y preguntarle a los vecinos si vieron algo o si tenían cámaras".En las cámaras, se pudo ver "el auto que hizo de apoyo logístico a los ladrones, era un Peugeot 306, color azul. Todavía la policía busca a ese Peugeot", señaló Cristina a