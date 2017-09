Las subcampeonas sudamericanas de sóftbol Sub 15 regresaron a Paraná

Las paranaenses que integraron el seleccionado argentino Sub 15 que participó del 3° Campeonato Sudamericano de Softbol Femenino arribaron este lunes a la capital entrerrianaAilén, la capitana, señaló aque "lo esperábamos por el entrenamiento que veníamos haciendo, en doble turno. Trabajamos muy duro para llegar a esto"."Todas nos llevamos muy bien. Este torneo nos unió más aún", remarcó otra de las integrantes del elenco, quien adelantó que ahora tendrás dos semanas de descanso y luego retomarán las actividades.Por su parte, Celia Valente, jefa de equipo dijo que "la organización fue muy buena. Todo fue excelente en cuanto a los horarios y partidos. Fue una experiencia muy buena".Puso de relieve que "en Paraná estamos acostumbrados a eso, pero vivirlo allá fue bárbaro. Se corrigieron un montón de cosas respecto al año pasado".Asimismo, acotó que "Brasil, Perú y Argentina tuvieron un gran nivel, el resto de los equipos recién están aprendiendo la metodología de trabajo interdisciplinario con psicólogos, nutricionistas y preparador físico"."Se está trabajando mucho en el semillero y seguramente en los próximos años se verán los frutos en la selección mayor", expresó Valente, quien finalmente destacó la parte cultural del viaje "porque nos llevaron a conocer Trujillo y su historia".En el juego final, las "Peques Argentinas", no pudieron frente al, ahora tricampeón, Brasil, cayendo por 3 carreras a 0.De este modo, las dirigidas por Melisa Echeveste, lograron el objetivo de quedar dentro de las tres mejores del softbol Sudamericano, y quedan 2°. El podio quedo integrado por Brasil (campeón), Argentina (sub-campeón) y Perú (rojo) en tercera posición.El equipo argentino Sub Campeón Sudamericano está integrado por: Carolina Mercedes Asato, Sofía Malena Braun, Maitena Belén Di Santo, María Paz Ducasse, Violeta Figueroa, Agostina Gallegos, Moira Hernández, Juliana Valentina Jacob, Abril Ariana Kamlofsky, Josefina Lacalle, Brenda Ledesma, Bernardita María Martínez, Milagros Ayelén Prado Cáceres, Julieta Ramírez, Ana Lucía Rodríguez, Micaela Diana Rossi Obaid y Ailen Ariadna Servin.El Cuerpo Técnico está integrado por Melisa Echeveste (Manager), Iván Sacks (Coach), Mariel Suquilvide (Preparadora Física), Gaspar Godoy (Kinesiólogo) y Celia Valente (Jefa de Equipo).