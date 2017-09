Proyectan la construcción de otro piletón en el balneario Thompson

Atento a la llegada de la temporada estival,consultó a responsables de la comuna cómo se trabaja de cara al acondicionamiento de los balnearios municipales. Y desde el Centro de Integración de los Servicios Públicos adelantaron sobre los detalles del ambicioso proyecto que está en estudio para mejorar la infraestructura de los mismos."Si es que no hace el entubamiento del arroyo Las Viejas, está en estudio un ambicioso proyecto para construir otra especie de piletón en el Thompson, mejorado y con una base de material para evitar que pueda ingresar agua contaminada", adelantó Roberto Sabbioni.De acuerdo a lo que estimó el funcionario municipal, el mismo estaría ubicado "entre medio de los paradores y mirando al río".Las mejoras también comprenderán la construcción de nuevos baños, más churrasqueras, y el levantamiento del área donde se ubican los juegos para que no se forme una laguna en el lugar.Sabbioni también anunció que ampliarán el Balneario Municipal y el de Bajada Grande y de acuerdo a las estimaciones, estarían en condiciones de inaugurarlos "a mediados o fines de noviembre".Ante la bajante del río Paraná, los empleados municipales abocados al balneario Thompson trabajan en la limpieza del lugar."La creciente dejó mucha mugre, y por ahí no se entiende que con estas crecientes queda mucho barrio y no se puede entrar", explicó al programa, Julián Lemos, responsable del área municipal.Según se indicó, por estos días están abocados a retirar las bolsas y basura que queda depositada sobre la orilla del Paraná. "El arroyo, con las tormentas que hubo, trajo mucha basura de la ciudad y la gente dice que los empleados del Thompson no limpiamos, pero no entienden que esa mugre vino de la ciudad", apuntó. Y en esa línea, instó a "entre todos, cuidar un poco más nuestro balneario"."Los fines de semana, la gente viene mucho a disfrutar de la arena, con sus sombrillas, o a caminar", comentó. "El río bajó bastante, pero ahora creció unos centímetros y esperamos que crezca un poquito más para disfrutar en el verano desde la orilla", esperanzó Lemos.Los trabajos comenzaron este viernes con la afectación de 13 agentes del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos -área Thompson- abocados a las tareas de limpieza en la zona de playa.Para reforzar y agilizar los trabajos se emplea un camión y está trabajando un tractor para la remoción de arena con el objeto de dejarla en óptimas condiciones.En el área de servicios se están pintando churrasqueras y la totalidad del mobiliario existente -bancos, columnas de alumbrado, entre otros-.Las tareas se complementan con el corte de césped, desmalezados y limpieza general en todo el área verde del complejo.