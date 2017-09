Serna: "Que Argentina quede afuera del Mundial significaría empezar de cero"

"Soy un afortunado por donde quiera que voy. La gente de Boca y del fútbol en general siempre tienen un beso y un abrazo para mi. Eso me llena de felicidad. Quiere decir que hice las cosas bien. Por más que estoy identificado con un club al que amo, siempre generé algo en la pasión del fútbol argentino", dijo ael ex futbolista Mauricio "Chicho" Serna, durante su paso por Paraná.En diálogo con el programa, destacó que "el trato de la gente para con Chicho Serna es muy especial y Paraná no ha sido la excepción". Puso de relieve que muchos niños le piden autógrafos o una foto con él y no lo vieron jugar. "Simplemente por la identidad de su padre que le transmite lo que sintieron con ese equipo histórico de Boca, por lo que se va trasmitiendo de generación en generación"."Busco mejorar la calidad de vida de los chicos, potenciar los valores y que tengan un mejor pasar. No quiero enseñarles a jugar al fútbol, sino potenciar los valores a través de este deporte", dijo sobre su actividad actual.Interrogado acerca de Patronato, admitió que ha visto "poco y nada" del equipo paranaense, pero remarcó que "es fundamental que la gente le dé su acompañamiento, al igual que las entidades públicas y privadas, porque el sostenimiento de un equipo en Primera División es costoso. Si esas empresas respaldan un proyecto, esa experiencia va a terminar potenciando el fútbol de la región".Acerca de la actualidad de la Selección Argentina, opinó que "no sé cuándo ha ocurrido que en 16 fechas de Eliminatorias haya tenido tres directores técnicos. Eso me demuestra que los procesos no se han respetado. Con ninguna ha jugado bien. También es difícil decir qué jugadores han mantenido un gran nivel"."En el fútbol argentino pasan muchas situaciones que se deben cambiar. Tocar fondo es bueno, si para ello es necesario que Argentina quede afuera del Mundial, sería empezar a mirar desde otro punto de vista. Partir de cero. No es lo que quiero, pero Argentina no la tiene fácil", enfatizó Serna.