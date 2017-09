Jr. NBA en Paraná: las escuelas ya tienen sus equipos definidos

ESCUELAS PARTICIPANTES ? FRANQUICIA A REPRESENTAR

En la ceremonia, el secretario de Deportes, José Gómez valoró la llegada de la Jr. NBA a Entre Ríos y expresó que "es una propuesta de mucha jerarquía que se lo merecía no solo Paraná, sino toda la Provincia. Hay que tener conciencia que el mundo va a estar viendo las imágenes de lo que harán estos chicos durante una competencia que es para que disfruten, que aprendan a compartir y se inicien en esta hermosa disciplina deportiva"."Para el gobierno de la provincia es un evento más que importante el que estaremos desarrollando en la ciudad de Paraná. Les dejo el saludo afectuoso del gobernador Gustavo Bordet, quien a lo largo de estos meses estará acompañándonos porque es un hombre del deporte. Es muy importante desde lo social y lo inclusivo porque tenemos chicos de las escuelas del centro, de los barrios y acá somos todos iguales", agregó.Por otra parte, el titular de la cartera de Deportes resaltó la presencia de Sebastián Uranga porque "es un hombre que es parte de la historia grande del básquet de la ciudad y de la provincia, uno de los jugadores que llevó a nuestro país a lo más alto y ha sido muy importante para que este programa pueda estar presente hoy en Paraná".En tanto, el representante de CABB, Sebastián Uranga, expresó su deseo de "agradecer a la Secretaría de Deportes por haberme invitado a estar aquí con ustedes, es un orgullo tener en mi ciudad este Programa y la cultura de la NBA para realizar diferentes actividades. Estar en este club, en este magnífico estadio es una alegría muy grande. Paraná es una de las ocho ciudades que disfrutarán de este importante evento que por segundo año está en nuestro país".El ex jugador del Seleccionado Argentino, cuatro veces mundialista con la camiseta albiceleste, dejó un mensaje especial para los chicos: "Les quiero agradecer por el amor al juego. Ver a chicos de 11 y 12 años que amen el básquet como uno llena el corazón y les pido por favor que disfruten porque este va a ser un programa que no se van a olvidar nunca más en sus vidas".Por último, Roque Chaves puso en valor el trabajo en conjunto entre Deportes y Educación, lo que posibilita la presencia de los chicos y docentes en este programa tan importante para el deporte entrerriano.La NBA cuenta con este programa de desarrollo global de sus bases donde se enseñan valores esenciales del juego en un nivel basquetbolístico básico con el objetivo de ayudar a crecer y mejorar la experiencia de chicos entre 11 y 12 años de edad, entrenadores y padres de familia.La iniciativa llega a nuestro país a través de un convenio entre la liga estadounidense y la Confederación Argentina de Básquet (CABB). El gobierno entrerriano, de manera articulada con el Consejo General de Educación (CGE), desarrollarán la logística y la competencia que tendrá la participación de 400 niños y niñas de 30 escuelas estatales y privadas.La competencia está direccionada a jugadores de ambos sexos no federados, con la intención de estimular a los chicos de la práctica deportiva. En cuanto a la estructura de juego, los elencos se dividirá en cuatro zonas de cinco equipos en masculinos y dos zonas de cinco conjuntos en femeninos. Todos ellos se repartirán en dos conferencias, imitando la competencia profesional estadounidense.Estuvieron presentes el director de Deportes, Planificación, Desarrollo y Rendimiento Deportivo, Ezequiel Lavayén; el director Provincial de Educación Física del Consejo General de Educación, Roque Chaves; la supervisora de Educación Física de Primaria, Miriam Aranda; el director Deportivo de la Confederación Argentina de Básquet, Sebastián Uranga; el coordinador de la CABB y director Deportivo del Programa en Paraná, Maximiliano Seigorman. También acompañaron el director de la Confederación Entrerriana de Deportes, Daniel Gangli; el coordinador de Programas de Capacitación de la Municipalidad, Gustavo Fernández; el vicepresidente primero de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), Arnoldo Abasto; el director deportivo de la FBER, Carlos Scola; el secretario de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, Sebastián Goyeneche; y el vicepresidente de la Asociación Paranaense de Básquet, Augusto Barbaglia.-Escuela Club Estudiantes: Denver Nuggets-Escuela Nº 206 Los Constituyentes: Utah Jazz-Escuela Nº 161 República de Entre Ríos: Los Angeles Clippers-Escuela Normal José María Torres: Sacramento Kings-Escuela Nº 193 Pedro Giachino: Milwaukee Bucks-Escuela Nº 37 Manuel Belgrano: Charlotte Hornets-Escuela Nº 197 Héroes de Malvinas: Washington Wizards-Escuela Nº 216 Jesús Maestro y Señor (Oro Verde): Orlando Magic-Escuela N° 124 "Ntra. Sra. De La Esperanza": Blooklyn Nets-Instituto de Enseñanzas Edu-Pro: Indiana Pacers-Escuela Nº 1 Del Centenario: Cleveland Cavaliers-Escuela Club Estudiantes (2): New Orleans Pelicans-Escuela Club Estudiantes: Phoenix Suns-Escuela Nº 161 República de Entre Ríos: Minnesota Timberwolves-Escuela Nº 206 Los Constituyentes: Atlanta Hawks-Colegio Hermanas Mercedarias: New York Knicks-Escuela Nº 37 Manuel Belgrano: Chicago Bulls-Escuela Normal José María Torres: Los Ángeles Lakers-Instituto Michelangelo: Golden State Warriors-Escuela Nº 22 Jorge Newbery: Houston Rockets-Escuela Nº 193 Pedro Giachino: Philadelphia 76ers-Escuela Nº 197 Héroes de Malvinas: San Antonio Spurs-Escuela Nº 1 Del Centenario: Dallas Mavericks-Instituto Siglo XXI: Boston Celtics-Escuela Nº 216 Jesús Maestro y Señor (Oro Verde): Memphis Grizzlies-Escuela N° 124 "Ntra. Sra. De La Esperanza": Detroit Pistons-Escuela Nº 193 Pedro Giachino T.T.: Portland Trail Blazers-Escuela N°188 "Bazán y Bustos": Toronto Raptors-Escuela Nº 24 Maximio Victoria: Oklahoma City Thunder-Escuela de Educación Técnica N" 4 de Formación: Miami Heat