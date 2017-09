Falleció el dueño de la tradicional tienda Zacarías

A los 96 años falleció Juan Zacarias, el dueño de uno de los negocios más antiguos de la capital entrerriana: Tienda Zacarías, ubicada en la esquina de calles Carbó y Pascual Palma.Juan estuvo al frente del negocio desde los años 40 cuando se hizo cargo junto a su hermano, pero la tienda tiene más de 100 años ya que su padre la abrió al llegar Siria.dialogó con Cecilia Zacarías, sobrina nieta de Juan, quien lo recordó con mucha emoción, destacando que es una gran pérdida no sólo para la familia sino también para el comercio y el deporte de la ciudad."El tío Juan se nos fue, es un dolor grande para toda la familia, pero sabemos que era su momento de irse. Tenía 96 años y si bien estaba muy lúcido, tenía algunos problemitas de salud. Ahora se ha reencontrado con todos sus hermanos y toda su familia en algún lugar", expresó."Es una pérdida y creo que es un poco el fin de la historia familiar que comenzó allá por el 1900 cuando mi bisabuelo llegó a la Argentina desde Siria y puso un almacén de ramos generales; luego sus hijos heredaron ese bolichito y lo transformaron en la tienda Zacarías", indicó Cecilia. Y agregó: "creo que allí se vistieron muchos paranaenses y pasaron muchas personas para comprar telas o alguna prenda".La sobrina nieta de Juan desconoce cuál será ahora el destino de la tienda, ya que, tras el fallecimiento de su abuelo, la tienda quedó en manos del ahora fallecido "tío Juan" y será su familia la que decida el futuro del comercio. "La tienda seguía funcionando por el empuje y las ganas que le ponía él, un apasionado en todo lo que hizo y más allá de sus problemas de visión y audición seguía abriendo la tienda, algunas veces acompañado por su mujer y sus hijas".Tras ello mencionó que "se pierde un valor importante en el comercio paranaense y también en el mundo del deporte ya que fue presidente del Club Talleres durante muchos años y acompañó mucho al fútbol. La historia cuenta que había muchas categorías que no tenían pares de medias para poder jugar y él sacaba de la tienda y se la llevaba a los chicos. Ojalá que mis primos y mi tía decidan que la tienda siga por la tradición familiar y la historia que tiene en Paraná y si no, nos acostumbraremos a ver una esquina distinta".Finalmente, Cecilia contó que en lo personal su tío abuelo fue "un gran ejemplo. Yo no pude conocer a mi abuelo, así que siempre la mirada la tuve sobre él. Era un ser muy generoso y siempre estaba abierto a las necesidades del paranaense y ni hablar con nosotros, tenía sus nietos pero nunca dejaba de lado a sus sobrinos nietos. Es una pérdida importante en la familia, sin dudas lo vamos a extrañar".Compartimos una nota realizada hace unos años a Juan Zacarías en su tienda: