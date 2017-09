Amor para toda la vida: Miguel y Virginia cumplieron 59 años de casados

"Nos casamos el 6 de septiembre de 1958 en la Catedral de Paraná. Me casé con mi hermoso vestido blanco", recordó Virginia tomada de la mano de Miguel, el amor de toda su vida."Hoy es el primer día que no toma mate en la cama", comentó él durante el programadeal dar cuenta de que ya es tradición que se levanta temprano, alrededor de las 6 y prepara el mate. "Después me acuesto otro rato", expresó.Después de reconocer que el mate en la cama es uno de los secretos para mantener vivo el amor, ella comentó que "estuvimos de novios un año. Luego nos comprometimos y al pasar otro año nos casamos. Nos fuimos a vivir a Concepción del Uruguay. Ahí estuvimos 30 años. Por razones de salud de él nos vinimos acá".. Era un frigorífico. Al realizar la selección de personal llamaron a 15 varones y otras tantas mujeres, pero sólo había dos puestos. Y quedamos nosotros". "Vivíamos en el mismo barrio pero no nos conocíamos", acotó ella."Habremos trabajado más o menos dos años juntos, porque después me tocó el Servicio Militar", dijo Miguel, que enseguida acotó con picardía que después se fue a Concepción del Uruguay, dondeVirginia aseguró que él insistía con el casamiento, así que a los 9 meses que estuvo en La Histórica decidieron contraer matrimonio. "Yo me quiero casar, me quiero casar, me decía siempre", expresó. Puso de relieve que ""."Yo le decía a él cuando recién nos casamos que. Después si a mi no me gustaba algo me callaba y llegado el momento recién hablaba. Tampoco gritaba. Él hacía igual. Ahora no sé qué voy a hacer si me falta él", expresó Virginia.Y Miguel añadió: "Para mantener el vínculo,Además, recalcó que "el eje principal del matrimonio es la mujer. Nosotros hacemos cosas que nos corresponden, pero"."Todo lo que vamos a hacer lo conversamos primero. Pero la intuición de hacer las cosas de la manera correcta la tiene la mujer", insistió.Virginia consideró que de grandes el amor si vive "más unidos.", definió.El mensaje para los jóvenes que se casan "es que de entrada se respeten, sin ofensas ni gritos. Si algo no gusta del otro hay que buscar el momento justo para hablarlo".. Nos cuidamos mutuamente. Venimos de la época en que nos casábamos para siempre. Hay que seguir lo que a uno le dicen en el Registro Civil y en la Iglesia", señaló Miguel.Finalmente, contó que ", pero en aquella época no había tanto transporte, así que, de donde tenemos grandes recuerdos. Ahí no nos veía nadie y podíamos charlar".