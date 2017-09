Camionero asesinado: Los empresarios deslindan su responsabilidad

En la Secretaría de Trabajo se realizó una nueva audiencia entre autoridades de frigoríficos y el Sindicato de la Carne que reclama que los choferes no trasladen más dinero, tras el asesinato de Sergio Witschi.La abogada Verónica Mulone, quien patrocina a los frigoríficos, consideró "fructífera" la reunión. Según dijo a, "se puso de manifiesto que la vida de los empleados nos interesa a todos y que este lamentable hecho ya se ha producido en otras oportunidades. No es consecuencia de la responsabilidad de los empresarios, sino que es un tema de la inseguridad".Señaló que "los municipios y provincias cobran tributos que no han bancarizados y que hacen que el conductor, a veces deba llevar el dinero en efectivo, porque si no se paga en ese acto, incluso retienen el camión". Manifestó que requirieron que se eleve "esta preocupación a Corrientes, Misiones, Chaco, Salta y Formosa, al igual que a los organismos de seguridad"."No hay un responsable exclusivo de esto. Hasta a nuestros hijos les roban las zapatillas", comparó. E insistió: "Dependemos de la seguridad de las provincias".Por su parte, desde el Sindicato de la Carne manifestaron que acordaron con las empresas "que pondrán más precaución en cuanto al dinero que llevan los camioneros", pero no brindaron precisiones más concretas en cuanto a la forma de implementar esto. "Queremos hacer reuniones con la gente de Misiones para ver qué ayuda nos pueden dar", se limitaron a decir.