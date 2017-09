Mención nacional a escuela Quirós de Paraná: de qué se trata el proyecto

Política Macri entregó los premios Maestros Argentinos 2017

"La escuela, a mi criterio, no solo tiene la función de trabajar desde la novedad, sino de que haya un saber que permita cierta reflexión sobre los temas, porque si no se cae en una reproducción de información. Entender eso como comunidad es todo un desafío, sobre todo porque los medios y todo el mundo reclama al docente que tenga saberes actualizados, y a veces se cae en la búsqueda como que tu materia sea una televisión, un espectáculo. Hay un saber que el adulto tiene, que los menores no lo tienen y que podría permitir otro tipo de reflexión distinta a la que ellos están teniendo. Es clave entender esa función de la educación en momentos justamente que la educación está bastante menospreciada", aseveró en diálogo con, María Emilia Chiappesoni, asesora pedagógica de la escuela Nº 35 Cesáreo Bernaldo de Quirós. La docente integra el equipo de conducción del proyecto institucional denominado La Educación Sexual Integral. Abriendo ventanas hacia una nueva comunicación. La Educación como territorio de diálogos, encuentros, miradas, cruces, prácticas y disidencias.El proyecto institucional en el establecimiento ubicado lindante a la estación de ferrocarril de Paraná, sobre boulevar Racedo, consta de trabajar articulada e interdisciplinariamente la educación sexual, entre varias materias y espacios, como Tutoría, Asesoría, Francés, Filosofía, Lengua y Literatura, Filmación y Fotografías, Filosofía, Historia y Biología, y luego producir piezas comunicacionales. Es un proyecto educativo-comunicacional.Esta iniciativa educativa se gestó, según Chiappesoni ?junto a la docente Valeria Warinet?, a partir de dos fundamentos. Por un lado, la realidad de que la educación sexual en la provincia es algo pendiente de cumplimiento real. "Hoy, supone que sea un eje transversal en la currícula escolar, lo que quiere decir que no hay un espacio curricular designado para la educación sexual", marcó la docente.En la práctica, esa interacción entre las materias implica la incorporación de la perspectiva de género, en el contenido curricular. Por ejemplo, en Historia, además de ver cada contenido específico de la cátedra, se considera cómo fue el rol de la mujer en la sociedad en un determinado momento histórico. O en Francés, a la par de la descripción de un lugar o de una biografía que son didácticas muy comunes en el campo de los idiomas extranjeros, el profesor puede abordar problemáticas de la salud sexual reproductiva desde el Francés, más allá de que por supuesto requiere del castellano. "Los idiomas extranjeros en las escuelas públicas son ventanas al mundo, vos no salís siendo un licenciado en Francés; entonces la cátedra te permite trabajar la educación sexual en Francia, la legislación, los derechos. No es que se deja de dar un contenido, sino que se trabaja un contenido curricular, desde una nueva perspectiva, que es la educación sexual integral", aportó.En el fundamento del proyecto, se sostiene que la escuela tiene la responsabilidad de ayudar en la formación de niños, niñas y adolescentes respetuosos de las diferencias de género y de la diversidad de elecciones y orientaciones sexuales, derribando viejas estructuras machistas y patriarcales que influyen en las prácticas de subjetivación.El abordaje de contenidos de Educación Sexual Integral promueve la realización de producciones bajo distintos lenguajes y formatos: fanzine, spot radiales, radioteatro, cortometrajes, fotografías, radio abierta y folletos.Contexto"La necesidad de poder brindar esos saberes al estudiantado es real, pero también es real la falta de capacitación docente. Entonces queda a criterio de cada docente si enseña o no, de acuerdo también al conocimiento que tenga", acotó.A la par de ese déficit, Chiappesoni relató que la institución forma parte del Programa Nacional de Formación Docente Nuestra Escuela, desde hace tres años. "El trabajo en ese programa habilitaba analizar distintas problemáticas institucionales que tienen las escuelas. En nuestro caso nos interesó trabajar sobre nuestras prácticas de enseñanza, desde una mirada didáctica. Entonces decidimos la estrategia de armar cátedras compartidas". "Esta metodología está contemplada en nuestro diseño curricular, como una modalidad para transitar el currículo. Entonces nos servimos de esa modalidad para pensar y analizar nuestra propia práctica. Es así que desde esa idea o dos ejes, empezamos a trabajar como proyecto institucional la educación sexual, a través de cátedras compartidas", acotó.En ese contexto, el proyecto nació a partir del interés particular docente, a modo personal, que generó luego la propuesta institucional."Nos enteramos del programa nacional Maestros Argentinos, vimos las bases y nos propusimos contar lo que estábamos haciendo. De paso nos venía bien porque los premios eran recursos monetarios que nos iban a permitir mejorar el funcionamiento del proyecto, porque nosotros, todas las piezas educacionales que hacemos se producen con recursos nuestros: la cámara, las computadoras no son de la escuela, lo que quiere decir que si se rompe, no lo paga la escuela. Es importante remarcarlo porque muchas veces el Estado intenta fomentar determinadas cosas, pero en realidad luego no hay presupuesto para poder comprar los recursos".Para los integrantes del equipo de trabajo del proyecto de investigación se observa en el discurso juvenil de la comunidad una perspectiva de género incorporada en muchos estudiantes, que antes no estaba; a la vez, disminuyeron algunos conflictos. "Es un proceso de concientización. Vemos como una consideración hacia una sensibilización de ciertas problemáticas que antes no se veían. Es un camino bastante difícil, porque es difícil que tome conciencia toda una sociedad, imaginate en los jóvenes, que muchas veces reproducen los discursos que uno escucha en la casa, en la televisión. Los medios son hipersexistas, por ejemplo, entonces trabajamos sobre la deconstrucción de esos discursos. Y estamos viendo, e incluso nos pone contentos, que en el centro de estudiantes haya un grupo de jóvenes que están abordando las problemáticas de género. Eso habla de las consecuencias del trabajo", reseñó Chiappesoni.Algunas de las experiencias finalistas serán registradas en formato audiovisual para ser publicadas en el portal Educ.ar y compiladas en un documento de buenas prácticas a ser difundido en todo el país, según se menciona.Fuente: Uno.