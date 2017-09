Beneficiarios de la AUH pueden tramitar los créditos Argenta en Casa de la Costa

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden solicitar su préstamo ARGENTA presentándose personalmente en la Casa de la Costa, ubicada en el Puerto de Paraná."A partir de este martes de 9 a 14 y hasta el viernes, se atenderá exclusivamente, a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo que quieran tramitar su crédito Argenta", confirmó a, Enrique Susevich, jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Paraná II de ANSES ubicada en Avenida Ramírez.Los interesados deben acercarse con el DNI y fotocopia, además de la clave de Seguridad Social; pero si no la tienen, se la tramitan en el lugar.Está previsto para titulares de AUH, por cada hijo -con un máximo de cinco- un crédito de $3.000 a pagar en 12 cuotas/meses, o bien, de $5.000 a abonar en 24.El dinero se deposita en la cuenta del beneficiario que puede tomarlo en tu totalidad o retirarlo parcialmente con su tarjeta de débito."Se presentaron alrededor de 80 personas, pero como no pudimos generar los créditos Argenta, fueron returnados para el resto de la semana a las oficinas de Anses", explicó Susevich.Es que según se había anunciado, estaba previsto atender a jubilados y pensionados, y beneficiarios de pensiones no contributivas, pero "las máquinas no alcanzan a levantar el sistema completo de Anses"."Todo lo que sea Argenta para jubilados y pensionados, y pensiones no contributivas, tendrán que tramitar el crédito en las oficinas de Anses de calle España y Avenida Ramírez".