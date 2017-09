Piden dadores de sangre para un niño de 11 años internado en Paraná

Familiares de un niño de 11 años de edad internado en el hospital materno infantil de Paraná, recurrieron a la solidaridad de la ciudadanía para solicitar dadores de sangre.

Se necesitan 10 dadores de sangre, de cualquier grupo y factor, para Lucas de 11 años de edad. El chico está internado en cuidados intensivos del Hospital San Roque, donde ingresó por un cuadro de peritonitis que se agravó.



Las personas que puedan donar, deben concurrir con su DNI, entre las 7 y las 11.

Además, informan que se puede desayunar liviano, tomar líquidos, pero nada de lácteos. No haber tenido cirugías en el último año y, no estar tomando antibióticos.



Según indicaron sus familiares, Lucas es uno de los niños adheridos al programa "Educando en Movimiento" de barrio Artigas de la capital entrerriana.

Se trata de un programa de educación "no formal", que combina "apoyo escolar" y "escuela de deportes" y que ha logrado llegar en más de un centenar de barrios de 11 de los 17 departamentos de la provincia.