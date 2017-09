La Casa de las Mujeres se mudará a otro inmueble en el mes de noviembre

La Casa de las Mujeres fue inaugurada en marzo de 2014 para brindar contención a las víctimas de violencia de género. Está situada en Alameda de la Federación 169 en Paraná y depende de la Secretaría General y Derechos Humanos de la Municipalidad. La semana pasada su funcionamiento fue cuestionado a través de un pedido de informe al Ejecutivo municipal presentado por la concejala Stefanía Cora, basado en presuntas "denuncias de mujeres que manifestaron que ediliciamente y en términos de funcionamiento no está en condiciones", según reclamó la edila.

En este marco, aseguró que "actualmente el Estado municipal no alberga víctimas de violencia de género en la Casa de las Mujeres Víctimas de Violencia de Paraná", y que "la misma Casa (...) no cuenta actualmente con un equipo interdisciplinario trabajando en dicho edificio". Desmienten que esté cerrada No obstante, desde la Subsecretaría de la Mujer desmintieron que la institución esté cerrada, tal como se difundió, y si bien admitieron que el inmueble no es el más óptimo para el fin al que fue destinado, señalaron que la gestión anterior estaba en conocimiento de los problemas edilicios que existen y sin embargo igual lo alquilaron.

En referencia a este tema, la titular del organismo, Graciela Mántaras, anunció que en noviembre vence el contrato y la Municipalidad ya llamó a licitación y definieron mudarse a otro lugar más adecuado, situado en calle Almafuerte al 2000.



"Hay que aclarar que el inmueble donde actualmente está situada la Casa de Las Mujeres no reúne para nada las condiciones edilicias para alojar tantas personas, por la cantidad de baños y de habitaciones. Se alquiló en la gestión de la exintendenta Blanca Osuna y el mismo dueño aclaró que no es una casa adecuada para el uso que se le pretendía dar, en principio porque eran un peligro los calefactores y porque no hay buena presión de agua", sostuvo Mántaras. No hubo ingresos por problemas La funcionaria indicó que se enteró por los medios del pedido de informe porque aún no lo recibieron, y refirió a un inconveniente que tuvieron desde mediados de julio que los obligó a no admitir nuevos ingresos para no poner en riesgo la integridad de quienes están alojados en el inmueble: "Durante este último mes y medio teníamos un problema con el suministro de gas, lo que generó problemas con el calefón. Para evitar cualquier inconveniente y hasta que lo pudiésemos resolver decidimos no hacer nuevos ingresos, que no es lo mismo que decir que la Casa está cerrada y no funciona. Nunca cerró y está funcionando con sus empleadas y con las mujeres y los niños que ya teníamos alojadas", afirmó, y expresó que la avería está resuelta y ya se informó sobre lo sucedido a la Fiscalía de Género y las demás oficinas con las que se trabaja mancomunadamente. La mudanza, en noviembre "Atravesamos este problema y la buena noticia es que en noviembre nos mudamos. La Municipalidad llamó a licitación, se presentaron oferentes y ya elegimos el inmueble donde va a funcionar a partir de esa fecha la Casa de las Mujeres. Por ahora preferimos no dar a conocer la dirección exacta para preservar la mayor intimidad posible", dijo, y agregó: "Se trata de una casa mucho más amplia, que tiene seis o siete baños y cuatro dormitorios muy grandes, a diferencia de la de Alameda de la Federación, que solo tiene tres. Además, cuenta con un fondo con terreno para que puedan jugar los niños y está todo enrejado, lo que proporciona mayor seguridad. Por ser una casa que no construimos, sino que alquilamos, se acerca mucho a nuestras necesidades".



Capacidad reducida

El inmueble donde funciona actualmente la entidad tiene capacidad para 20 personas, entre las que se incluyen no solo personas adultas que son víctima de violencia de género sino también sus hijos. Sobre la capacidad que tendrá el nuevo espacio, Mántaras explicó que van a evaluar si incorporar más gente o buscan mantener este número para brindar más comodidad a quienes deben permanecer alojados.

Por otra parte, frente a los planteos expuestos en el pedido de informe presentado acerca de que la institución "no cuenta actualmente con un equipo interdisciplinario trabajando en dicho edificio", Mántaras sostuvo que en la entidad efectivamente prestan servicios una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, que asisten a las mujeres cuyos derechos fueron vulnerados, cumpliendo con los objetivos de brindar contención psicológica, asesoramiento para reinserción laboral y asesoramiento jurídico.



Por otra parte, expuso que hay dos o tres acompañantes por turno, según comentó, que están a cargo de la Casa y son quienes las acompañan cuando tienen que ir al médico o a Tribunales, o llevan y buscan a los chicos a la escuela cuando la mamá no puede salir sola porque esto puede significar algún tipo de riesgo. "Si bien en este momento está vacante el cargo de directora, hay una subdirectora responsable de la institución", precisó.

Por último, aclaró que desde este año se procura que las mujeres que transitoriamente están en la Casa se integren en talleres de capacitación laboral que se dictan en distintas organizaciones no gubernamentales para facilitar su vinculación con otros contextos.



Cuestionan el horario de atención

Aunque está cerrada la gran persiana que da a la calle para garantizar la privacidad de quienes se alojan en el lugar, por la puerta puede advertirse movimiento en su interior. Ayer, al tocar el timbre, atendieron dos mujeres que estaban limpiando el piso y aseguraron que el lugar funciona con normalidad. No obstante, prefirieron no brindar mayor información ante el requerimiento de Uno acerca de si la institución permaneció cerrada por problemas edilicios, tal como se manifiesta en un pedido de informe elevado por la concejala Stefanía Cora tras presuntas denuncias presentadas previamente, ante el cual existe un plazo de 120 días para ser respondido.



Horario muy reducido

No obstante, no es el único reclamo que se efectúa en torno a la contención de las víctimas de violencia de género: "Además de la Casa de las Mujeres, situada en Alameda de la Federación 169, en Almafuerte 14 funciona la Subsecretaría de la Mujer, pero con un horario de atención de 7 a 13, que es como está planificado en esta gestión. Si alguien tiene una problemática y necesita requerir de la comuna fuera de ese horario, no tiene una respuesta del Estado municipal", señaló Stefanía Cora.



"No hay atención para alguna emergencia, y en lo que se excusan muchas veces cuando hemos tenido debates en comisiones es en que al ser Paraná capital provincial, hay otras instituciones con las que se puede trabajar coordinadamente. No decimos que no es así, pero simplemente lo que estamos preguntando es qué solución brinda la Municipalidad con un horario de atención tan reducido en la Subsecretaría de la Mujer y con la Casa de las Mujeres cerrada", inquirió. Abierta las 24 horas Consultada sobre este tema, la titular de la Subsecretaría de la Mujer, Graciela Mántaras, expresó: "La Casa de las Mujeres en realidad está abierta las 24 horas y recibe a quien deba recurrir por alguna cuestión de violencia, incluso si llegan a cualquier hora de la noche por algún hecho de violencia".

"A las exposiciones, las consultas y los asesoramientos los atendemos en Almafuerte 14 de 7 a 13, pero lo que hay que hacer hincapié es en que a las denuncias se las debe hacer en las comisarías y la Fiscalía, por lo que este horario no afecta esta cuestión. Por otra parte, hay que aclarar que en Paraná hay numerosos lugares donde recurrir, como la Casa de las Mujeres que depende de la Provincia, la Oficina de la Víctima del Delito, el Consejo de Prevención de la Violencia (Coprev) o la Subsecretaría de la Mujer en la Provincia", concluyó.