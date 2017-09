Isabel Basualdo: "Tenemos que estar unidos en la lucha, para que no suceda más"

Recordemos que Martín Basualdo permanece desaparecido desde 1994, junto a Héctor Gómez.Este viernes, Isabel Basualdo se acercó a la movilización realizada en Paraná, para acompañar este reclamo que se hizo a nivel país, al cumplirse el mes de la desaparición de Santiago Maldonado.Al referirse a la desaparición que hoy conmueve al país, aseguró sentir "mucho dolor" y entendió que la sociedad debe estar "unida en esta lucha, para que no suceda más".En la pared del club Sportivo Urquiza, hay un mural en memoria de Héctor Gómez y Martín Basualdo, desaparecidos en democracia. Isabel mencionó que este viernes, "los chicos de la Escuela Guadalupe estuvieron arreglándolo. Ellos siempre están recordándolos a Martín y a Héctor".Desaparecieron el 16 de junio de 1994. "Era un día más o menos fresco. Ellos salieron como a las 9 de la mañana. Pasaron por el Iosper porque Héctor Gómez tenía un hijo de 15 días y tenía que retirar leche. De ahí fueron en busca de un trabajo en un lavadero por calle Salta y Victoria, donde supuestamente los vieron. No sé si llegaron allí o si los alzaron, porque también hubo una versión de que ellos subieron a un auto de alguien conocido. Ahí perdimos todo rastro", recordó años atrás Isabel Basualdo, en diálogo conLa mujer recordó que con el papá de Gómez, ya fallecido, y un hermano anduvo "de acá para allá para hacer la denuncia" y cuestionó la irregularidad de que la debieron radicar en la misma comisaría sospechada del secuestro de los muchachos. "Tuvimos que hacerla en la comisaría quinta, que era el lugar donde nosotros sospechábamos que habían alojado a los jóvenes", sostuvo.Sobre la investigación de la desaparición, indicó: "Se perdió mucho tiempo, las primeras horas eran primordiales para encontrarlos con vida. Se dijeron muchas cosas, que los veían en un lugar, que los veían en otro. Después ya vimos que estaban jugando con nosotros. Solamente quiero saber dónde está mi hijo. Yo tengo la firme convicción de que él está muerto. Por lo menos quiero tener un lugar donde poder llevarle una flor", aseveró. Isabel Basualdo recordó que un policía de apellido Mendieta que fue el principal sospechoso de la desaparición, pero no fue separado de la fuerza.