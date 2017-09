Video: Paraná marchó por Santiago Maldonado, a un mes de su desaparición

Organismos defensores de los derechos humanos, agrupaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles se manifestaron hoy en distintos puntos del país para reclamar la "inmediata aparición con vida" de Santiago Maldonado.En Paraná, la actividad estuvo encabezada por la Coordinadora por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la Multisectorial de Derechos Humanos. Desde las 18.30 se desarrolló una radio abierta en la Plaza 1º de Mayo. Des de allí marcharon hacia la sede de Gendarmería Nacional y según dijeron, "es para señalar la fuerza que secuestró y mantiene desaparecido a Santiago Maldonado"."Tenemos que unirnos como pueblo para que esto no vuelva a ocurrir", entendían algonos de los ciudadanos que se convocaron a la marcha. "Soy docente y repudio la política de represión del gobierno nacional"; "Santiago no le falta solamente a su familia, le falta a todos y su desaparición es un golpe muy fuerte al conjunto de la juventud"; "Se juntó mucha gente en las movilizaciones qeu se realizaron en todo el país, con esto, tiene que aparecer Santiago", afirmaban otros, según supoNadia Burgos, desde una de las organizaciones, presentes, en la marcha aseveró que están "con mucha fuerza, salir a la calle y encontrarnos con tanta gente reclamando para que Santiago aparezca, rápido y con vida. El Estado, Gendarmería, se lo llevó hace un mes. Lo que queremos es saber dónde está, que aparezca y se castigue a los responsables de que haya un nuevo desaparecido en democracia"."La música con los tambores es una reivindicación a los pueblos originarios. A Santiago lo hicieron desaparecer por defender al pueblo mapuche, por defender la autodeterminación de los pueblos", definió al referirse a las características de la marcha que se realizó en Paraná, tal como se repitió en diferentes puntos del país.Luz Piérola, por su parte, manifestó: "Esta convocatoria multitudinaria, habla a las claras, del repudio a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Estos son puntos `bisagra` donde decimos `no` a estructuras dictatoriales de este gobierno dictatorial, neoliberal y fascista".Estebal Olarán, desde CTA, dijo aque el gremio "siempre ha estado en la calle frente a las injusticias y el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado es una cuestión clave en la democracia y la necesidad de nuestro pueblo a favor de que estas políticas represivas se terminen. Le exigimos al Gobierno nacional que dé respuestas, porque a Santiago se lo llevó la Gendarmería".