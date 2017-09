Video: En los últimos 40 días se registraron 9 accidentes de motos con 4 muertos

El Servicio de Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná presentó este viernes nuevas estadísticas sobre accidentes de tránsito, principalmente protagonizados por motos, haciendo hincapié en el mal uso del casco de seguridad y el refuerzo de controles los fines de semana.



Es que, según indicó a Elonce TV, el doctor Carlos Grieve, a cargo de la Terapia del nosocomio, en los últimos 40 días aumentaron las muertes productos de estos accidentes y es por ello que insistió sobre los controles en la ciudad y también en Paraná Campaña.



"Hay muchos datos para analizar en las últimas 6 semanas porque hasta la mitad de año, las estadísticas estaban iguales al año pasado, con un promedio mensual de cuatro accidentes por mes, pero el promedio ha aumentado un 50 por ciento, ya que en seis semanas tuvimos nueve accidentes graves con 4 muertes", mencionó el profesional.



Además indicó que si bien no bajó el número de uso de casco, aumentó el uso inadecuado del mismo. Respecto de los controles dijo que son "adecuados" en el centro de la ciudad, "pero no en la parte periférica y mucho menos en la zona de Paraná Campaña en la cual el uso de casco baja casi a la mitad".



"Debemos aumentar los controles, no solamente atendiendo si está el casco o lo lleva, sino que lo lleva puesto en forma adecuada, controlar la velocidad, que no vayan más de dos, menores, embarazadas y fundamentalmente realizar los operativos desde el viernes por la noche hasta el domingo a la mañana", aclaró Grieve y dio cuenta que de los 9 casos que ocurrieron en las últimas semanas, "el 65 por ciento se produjo del viernes a domingo".



Finalmente y al hacer un balance, Grieve manifestó que los años 2015 y 2016 "fueron casi un calco", con 62 accidentes y 16 muertes, y 61 hechos con 15 víctimas fatales, respectivamente. "Estábamos logrando una meseta para una población importante que era aceptable, pero si tomamos los últimos 40 días, este número se duplica y esto es lo tiene que cambiar, incentivando los controles". Elonce.com