Werner, tras el TC: "Estoy feliz, con esta victoria se abren posibilidades"

Video: Mariano Werner tras la victoria en el TC y la previa del Super TC2000 en Santa Fe

Días atrás, Mariano Werner se llevó el triunfo en la novena fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Termas de Río Hondo. Le siguieron Christian Ledesma y Norberto Fontana. Fue una competencia especial en la que se dispuso que la grilla fuera ordenada por sorteo: el piloto de Ford había largado en la posición 31°.



En diálogo con Elonce TV, expresó que "hay que depender de la menor suerte posible y para conseguir este resultado se trabajó mucho previamente. Sorteamos todos los problemas: los despistes, los trompos. El equipo hizo un gran trabajo entrando en boxes y hubo un gran funcionamiento en general para que gane".



Tras la carrera hubo críticas al piloto entrerriano, quien asegura que "cuando uno larga de tan atrás pasa que la última fila sale en curva. Por eso considero que es muy difícil evaluar la largada, porque ni siquiera vi el semáforo, largué por radio, escuché verde de los mecánicos y allá fui. Eso no quiere decir que largué fuera de reglamento, como dijeron".



Se mostró muy feliz por su regreso a las pistas e indicó que está trabajando más que nunca para seguir soñando.



Respecto al Super TC 2000, que se correrá en Santa Fe, expresó que "es el circuito que más cerca me queda y exige mucha concentración, hay que estar con todos los reflejos, no permite errores. En estos 40 días se trabajó mucho y esperamos un gran resultado. Llegamos puntero al campeonato, queremos volver con grandes puntos y obviamente nos gusta ir a ganar". Elonce.com