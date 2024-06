Avanza la construcción del telescopio más grande del mundo

Qué acciones podrá realizar el ELT

En el desierto de Atacama en el norte de Chile, un proyecto ambicioso está en marcha que podría revolucionar la astronomía: la construcción del Extremely Large Telescope (ELT). Este instrumento colosal, conocido como “el ojo más grande del mundo en el cielo”, forma parte del Observatorio Europeo Austral (ESO), una organización que incluye a 16 países europeos entre sus miembros, además de Australia como socio estratégico y Chile como país anfitrión. El ELT tiene como objetivo explorar los misterios del universo, y se espera que sus operaciones comiencen en 2028.El ELT estará equipado con un espejo primario de 39 metros de diámetro, lo que lo convertirá en el telescopio terrestre más grande del mundo en luz visible e infrarroja. El astrónomo y representante de ESO en Chile, el Dr. Luis Chavarría, sostiene que las operaciones del ELT podrían suponer un cambio de paradigma en nuestra percepción del universo, comparando este logro con el de Galileo hace 400 años. “Nos llevará más allá de lo que jamás hemos visto antes” indicó.Las capacidades del ELT permitirán a los científicos abordar algunas de las preguntas más complejas de la astronomía moderna. Chavarría destaca que el telescopio permitirá a los investigadores estudiar en detalle los agujeros negros, las primeras galaxias que se formaron en el universo, así como la energía y materia oscuras. Además, podría ayudar a localizar planetas similares a la Tierra y posiblemente encontrar evidencia de vida fuera de nuestro sistema solar.La construcción del ELT ha representado una proeza de ingeniería. Debido a su tamaño, el espejo primario, identificado como M1, estará compuesto de 798 hexágonos de vidrio cerámico, unidos como un panal. Tobías Müller, gestor de montaje, integración y verificación en el sitio del ELT, supervisa el proceso de recubrimiento de los segmentos del espejo M1 en una sala controlada en el observatorio. “Es como una incubadora para las piezas”, explica.El astrónomo Michaël Marsset, que trabaja en el Observatorio Paranal de ESO desde 2021, menciona que el ELT capturará imágenes cinco veces más nítidas que las del Telescopio Espacial James Webb, gracias al tamaño de su espejo primario. “Cuanto más grande es un telescopio, más detalles podemos ver en el universo”, afirma.El camino hacia la finalización del ELT no ha estado exento de desafíos. Las condiciones extremas del desierto presentan obstáculos durante la construcción. Marco Bravo, supervisor del sitio, mide la velocidad del viento para asegurar que las ráfagas no pongan en peligro a los trabajadores dentro de la cúpula del telescopio. Marcela Espinoza, operadora de telescopios e instrumentos en Paranal, monitorea las condiciones climáticas para proteger los telescopios. A pesar de su tecnología avanzada, Espinoza también usa lo que llama su máquina oficial: el ojo humano. “Si aparece mal tiempo, proteger los telescopios siempre es lo primero”, dice.El ELT será parte de una constelación de tecnología en el desierto de Atacama, que cuenta con un sitio idóneo debido a su atmósfera seca y clara. Otros telescopios de renombre, como el Very Large Telescope (VLT) de ESO, están ubicados en la misma región. Davide Deiana, subdirector del sitio de ESO, compara la estructura del ELT con el Coliseo de Roma: “Es como el propio Coliseo de Chile”, declara Deiana, quien también ha trabajado en el observatorio ALMA en Atacama.El proyecto, iniciado en junio de 2014, experimentó un retraso de dos años debido a la pandemia de COVID-19 y actualmente está completado en más del 50%. Una vez finalizado, el ELT se espera que impulse descubrimientos inesperados y nuevas áreas de investigación. “Todo está bien planeado. Esto será revolucionario”, concluye Deiana.